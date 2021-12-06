Севастополь до конца года получит два автомобиля для службы «социального такси»

Севастополь до конца года получит два новых автомобиля для службы «социального такси». Специально оборудованные восьмиместные машины закупили на выделенные из городского бюджета средства. Сейчас перевозку пассажиров с ограниченными возможностями осуществляют пять специализированных автомобилей. Услугой «социального такси» в городе пользуются 470 человек.

Кроме того, до конца 2021 года ожидается ввод еще двух транспортных средств, которые находятся на капитальном ремонте. Таким образом, до конца 2021 года в Севастополе будет задействовано девять «социальных такси», — цитирует пресс-служба директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено. — Совместно с коллегами из департамента труда и социальной защиты определились с потребностью в автомобилях для «социального такси». Она составляет около трех автомобилей. Будем готовить предложения для корректировки бюджета с целью закупки машин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание на то, что все «социальные такси» — и работающие, и только приобретенные — оборудованы для транспортировки инвалидов-колясочников. В то же время для перевозки других получателей услуги достаточно обычных машин. Чтобы использовать автопарк рационально, глава города поручил изучить возможность приобретения еще как минимум двух легковых автомобилей для нужд «социального такси».

С января по ноябрь 2021 года в Севастополе автомобили «социального такси» совершили 6 112 поездок и перевезли 9 327 человек.

Напомним, услугами «социального такси» могут воспользоваться инвалиды I группы; инвалиды II — III группы, имеющие ограничение способности к передвижению; инвалиды II группы по зрению; дети-инвалиды; инвалиды войны; родители, иные законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при сопровождении детей-инвалидов; лица, сопровождающие инвалидов при их перевозке; лица старше 80 лет, имеющие III группу инвалидности.

Подробную консультацию по вопросам работы «социального такси» можно получить по телефону диспетчера:

+7-978-300-95-66, +7(8692)53-02-90,

или по телефону отдела по делам инвалидов департамента труда и социальной защиты населения: