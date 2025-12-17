Севастополь: дорожники должны внепланово укрепить конструкцию Днепровского моста 18 декабря

Дорожные службы по поручению губернатора ускоряют внеплановый ремонт Днепровского моста. Ранее планировалось, что работы продлятся неделю и завершатся 20 декабря, но по поручению Михаила Развожаева должны сделать все 18 декабря. Для этого ремонт будет вестись в две смены. Не все работы видны с дороги: укрепляют как полотно, так и конструкции под мостом.

Ремонтные работы направлены на то, чтобы предотвратить обрушение конструкций на перроны и железнодорожные пути. Для работ пришлось частично ограничить движение на автомобильной дороге по направлению «в город». Пока перекрыты две полосы для движения — правая и левая. Но уже в ближайшие дни движение перепустят: перекрыта будет центральная полоса по направлению движения «в город», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

Параллельно дорожники укрепляют и нижнюю часть путепровода. Там обустраивают защиту низовых плит и балок пролетного строения. Эти работы выполняются в так называемые «окна», предоставленные Крымской железной дорогой, для возможности подвижки железнодорожных составов, а также отключения электросетей.

Понимаем, что ремонтные работы вызвали неудобства для жителей города. Однако они не продлятся длительное время. Мы обращали внимание на пожелания автомобилистов об увеличении зеленой фазы светофора по направлению движения «в город». Тем не менее, наши специалисты проводили мониторинг ситуации, и стоит отметить, что это решение повлечет за собой увеличение красной фазы светофора со стороны движения транспорта «из города». Тем самым заторы будут образовываться и со стороны Троллейбусного спуска, — пояснил Станислав Таматаев.

Напомним, к ремонтным работам приступили 14 декабря.

На сегодняшний день ведутся проектно-изыскательские работы. После чего будет определяться источник финансирования для проведения полноценной реконструкции путепровода.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя