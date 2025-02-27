Севастополь — «Движение Первых»: как получить 10 миллионов рублей

Заседание регионального Координационного совета при губернаторе города Севастополя по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» под руководством заместителя губернатора Игоря Михеева прошло в Молодежном центре Севастополя. Члены совета, среди которых представители исполнительных органов города и руководители детских и молодежных некоммерческих организаций, обсудили ряд мероприятий, реализуемых «Движением Первых».

Так, в этом году пройдет военно-патриотическая игра «Зарница 2.0.», направленная на обучение детей и молодежи навыкам начальной военной подготовки, основам командной работы и формирование патриотического сознания. Также планируется ряд проектов и программ в рамках празднования Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: спортивные соревнования, творческие фестивали, семейные мероприятия, театральные постановки и добровольческие акции. Одним из проектов станет «Герои прошлого — вдохновение для будущего», участники которого погрузятся в историю России и Севастополя. Кроме того, на территории города планируется реализация и Всероссийских мероприятий «Движения Первых».

На заседании были подняты важные темы, направленные на развитие патриотизма и создание благоприятных условий для отдыха и развития детей и молодежи Севастополя. Мы продолжим работу над реализацией намеченных планов и обеспечением эффективного взаимодействия с «Движением первых», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора города Севастополя Игоря Михеева.

Обсудили организацию смен в детских оздоровительных лагерях в рамках летней оздоровительной кампании. Уже разработаны программы профильных смен по направлениям деятельности движения, которые будут наполнены мероприятиями и событиями. В этом году создана детская дирекция, участниками которой станут активисты первичных отделений, они будут принимать активное участие в разработке программы смен. Вожатыми в детских лагерях станут представители Российских студенческих отрядов, прошедшие обучение в рамках ежегодной школы вожатых.

Продолжается прием заявок на грантовый конкурс «Движения Первых», участниками которого могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Максимальная сумма субсидии на организацию и проведение проектов, направленных на воспитание, развитие и самореализацию, а также организацию досуга детей и молодежи, составляет 10 млн рублей, а прием заявок завершится 3 марта 2025 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя