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Севастополь: движение по улице Адмирала Октябрьского откроют в 15:00 17 июля
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: движение по улице Адмирала Октябрьского откроют в 15:00 17 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:26 16.07.2026

Рабочее движение  по улице Адмирала Октябрьского откроют 17 июля для всего автотранспорта, за исключением троллейбусов. Автобусы № 2, 4, 10, 16, 30, 73, 77, 83, 85, 95, 105, 107, 109, 110, 112, 195 вернутся на свои постоянные маршруты через улицу Адмирала Октябрьского в обоих направлениях. Троллейбусные маршруты № 1, 5, 10 и 10К также вернутся на свои постоянные маршруты через улицу Адмирала Октябрьского в обоих направлениях, однако только после завершения обустройства контактной сети.

Кроме этого, по просьбам жителей маршруты № 22, 84 и 113 продолжат курсировать по действующим в настоящее время схемам через улицы Бакинскую, 6-ю Бастионную и Частника.

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Что касается троллейбуса № 10, то он возвращается к прежнему маршруту, без сохранения временных корректировок ввиду того, что изменение его схемы движения на время перекрытия Адмирала Октябрьского способствовало снижению устоявшегося пассажиропотока. Поэтому в целях учета интересов большинства жителей принято решение оставить его в изначальной схеме движения.

Все расписания движения опубликованы на сайте заказчика — ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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