Севастополь: где бесплатно вакцинировать домашних питомцев — 21 июня

21 июня севастопольцы смогут бесплатно привить своих кошек и собак против бешенства в Балаклавском районе.
С 10:00 до 12:00 вакцинация собак и кошек против бешенства пройдет:
- в СНТ «Дергачи-4», на развилке улиц Аратовского и Дениса Курдюкова;
- на перекрестке улиц Дениса Курдюкова и Алексея Гущина (возле правления СНТ «Дергачи-4»);
- в СНТ «Дергачи-4», на перекрестке улиц Аратовского и Алексея Гущина (рядом с магазином).
С 12:30 до 14:30 привить питомцев можно будет:
- на границе СНТ «Дергачи-4» с СНТ «Солнечный» (возле трансформаторной подстанции);
- в СНТ «Гранит», на перекрестке улиц Альпийская и Артема Бойко (возле водокачки);
- в СНТ «Гавань» на перекрестке улиц Альпийская и Михаила Покатило.
Более подробную информацию владельцы животных могут получить по номеру: +7 (978) 300-95-65.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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