Севастополь: где можно отдохнуть на природе в майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:21 01.05.2026

С 1 апреля на территории Севастополя начался пожароопасный период. Он устанавливается ежегодно при ухудшении лесопожарной обстановки.

Ограничения на посещение лесов пока не введены, но при их посещении необходимо соблюдать следующие правила:

  • разводите костры только на открытых площадках, очищенных от сухой травы и листвы в радиусе полуметра. Рядом для тушения обязательно должна быть вода в емкости;
  • запрещено жечь огонь в хвойных молодняках, на вырубках, под кронами деревьев и в поврежденных лесных массивах;
  • не бросайте окурки, спички, горючие материалы и стекло, которые могут стать источником возгорания;
  • никогда не оставляйте костер без присмотра. Перед уходом полностью залейте его водой и убедитесь, что он потушен.
  • если заметили дым или возгорание в лесу, сообщите в региональную диспетчерскую службу или МЧС по номерам 101 или 112.

Отдохнуть на природе можно в специально оборудованных для этого местах:

Урочище «Золотой пляж» (береговая полоса Черного моря);

Урочище «Ближний пляж» (береговая полоса Черного моря);

Место отдыха «Алсу»;

Зона отдыха «Сухая речка»;

Урочище «Чертовая лестница»;

Урочище «Узунджа»;

Урочище «Батилиман»;

Урочище «Мыс Сарыч»;

Урочище «Скала Парус»;

Место отдыха «Сапун-гора»;

«Парк 35-летия Победы» (Толстяк);

«III кордон»;

Место отдыха «Биостанция» (база «Охотничья»);

Урочище «Аязьма» (Инжир);

Урочище «Торопова дача»;

Место отдыха «Турецкая поляна».

На 4-х последних есть специально оборудованная мангальная зона. Посещение мест отдыха бесплатное. Плата взимается лишь за предоставление услуг: проживание, установка палаток на поддоны, пользование мангалами, предоставление инвентаря и пр.

Напоминаем, за соблюдением противопожарных правил следят инспекторы по охране леса. В случае выявления нарушений штрафы могут быть от 15 до 400 тысяч рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

