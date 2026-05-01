Севастополь: где можно отдохнуть на природе в майские праздники

С 1 апреля на территории Севастополя начался пожароопасный период. Он устанавливается ежегодно при ухудшении лесопожарной обстановки.
Ограничения на посещение лесов пока не введены, но при их посещении необходимо соблюдать следующие правила:
- разводите костры только на открытых площадках, очищенных от сухой травы и листвы в радиусе полуметра. Рядом для тушения обязательно должна быть вода в емкости;
- запрещено жечь огонь в хвойных молодняках, на вырубках, под кронами деревьев и в поврежденных лесных массивах;
- не бросайте окурки, спички, горючие материалы и стекло, которые могут стать источником возгорания;
- никогда не оставляйте костер без присмотра. Перед уходом полностью залейте его водой и убедитесь, что он потушен.
- если заметили дым или возгорание в лесу, сообщите в региональную диспетчерскую службу или МЧС по номерам 101 или 112.
Отдохнуть на природе можно в специально оборудованных для этого местах:
Урочище «Золотой пляж» (береговая полоса Черного моря);
Урочище «Ближний пляж» (береговая полоса Черного моря);
Место отдыха «Алсу»;
Зона отдыха «Сухая речка»;
Урочище «Чертовая лестница»;
Урочище «Узунджа»;
Урочище «Батилиман»;
Урочище «Мыс Сарыч»;
Урочище «Скала Парус»;
Место отдыха «Сапун-гора»;
«Парк 35-летия Победы» (Толстяк);
«III кордон»;
Место отдыха «Биостанция» (база «Охотничья»);
Урочище «Аязьма» (Инжир);
Урочище «Торопова дача»;
Место отдыха «Турецкая поляна».
На 4-х последних есть специально оборудованная мангальная зона. Посещение мест отдыха бесплатное. Плата взимается лишь за предоставление услуг: проживание, установка палаток на поддоны, пользование мангалами, предоставление инвентаря и пр.
Напоминаем, за соблюдением противопожарных правил следят инспекторы по охране леса. В случае выявления нарушений штрафы могут быть от 15 до 400 тысяч рублей.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
