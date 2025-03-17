«Севастополь – Город Героев»: среди участников проекта профессиональные спасатели

Продолжается прием заявок на образовательную программу «Севастополь – Город Героев». Одним из подавших заявку стал спасатель с 23-летним стажем – Виктор Тарасов. Мужчине присвоены почетные звания «Заслуженный спасатель города Севастополя» и «Ветеран труда».

Хочется пройти обучение, в каком-то смысле даже повышение квалификации, в области государственного и муниципального управления. Считаю это полезным для моей текущей работы. И если формат мероприятия позволит, хочется также наладить «горизонтальные связи» с представителями различных организаций города, с которыми взаимодействую в рабочем порядке, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виктора Тарасова.

Сейчас участник СВО работает в Спасательной службе Севастополя.

Напомним, что прием заявок открыт до 31 марта.

Большая часть уже поданных заявок на региональную образовательную программу «Севастополь – Город Героев» поступила от севастопольцев.

Подать заявку можно на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru в любом многофункциональном центре (МФЦ), администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу ул. Карантинная, 45.

Получить консультацию и техническую поддержку можно по телефонам «горячей линии»: 122 доп. 9 (круглосуточно); +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время); +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя