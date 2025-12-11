Прямо сейчас:
Севастополь: «Горсвет» освещает теннисные столы в Динопарке
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:08 11.12.2025

Специалисты «Горсвета» установил дополнительное наружное освещение на площадке для настольного тенниса в Динопарке. Работы провели по поручению Михаила Развожаева, к которому обратился местный житель в ходе прямой линии губернатора 3 декабря.

Специалисты смонтировали закладную деталь и проложили кабельную линию протяженностью около 15 метров, установили одну дополнительную опору и два современных светодиодных светильника. Это позволит равномерно осветить обе зоны для игры в настольный теннис, сделав их доступными для горожан даже после захода солнца.

Всего в 2025 году «Горсвет» уже завершил работы на 57 объектах. На этих территориях установлено 846 новых светильников, причём 423 из них размещены именно в тех зонах, где раньше освещение отсутствовало вовсе.

Все используемые светильники — отечественного производства, соответствуют современным стандартам энергоэффективности и надежности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

