Севастополь готовит предложения по поддержке бизнеса

Севастополь подготовит предложения в Правительство РФ, которые позволят поддержать предпринимателей. Об этом на втором заседании регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в регионе рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В пакете предложений, которые мы направим завтра в Правительство России, предусмотрены меры налогового стимулирования экономики региона, кадровой и финансовой поддержки регионального бизнеса. Снятие определённых барьеров благоприятно скажется на экономической обстановке. Надеюсь, коллеги поддержат наши предложения, — цитирует губернатора пресс-служба.

В частности, Севастополь предлагает установить право для регионов Российской Федерации на снижение региональной составляющей ставки налога на прибыль организаций, снижение ставок по патентной системе налогообложения, наложение моратория на штрафы и пени по уплате налогов 2022 года, срок уплаты которых наступает после 1 марта 2022 года. Среди предложений также упрощение процедуры трудоустройства иностранных граждан (ДНР, ЛНР, Украина, Беларусь) без получения разрешения на работу или патента и докапитализация институтов поддержки бизнеса (Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд, Фонд развития промышленности).

На втором заседании обсудили и региональные меры поддержки. Департаменту экономического развития поручено подготовить постановление Правительства о мерах поддержки с учетом бюджетного процесса.

Присутствующий на заседании штаба управляющий отделением по городу Севастополя Центрального банка Михаил Бежан заявил, что севастопольцы, чей месячный доход сократился минимум на 30% процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году, могут воспользоваться кредитными каникулами:

Для бизнеса единственное условие — наличие его основного вида деятельности в утвержденном Правительством перечне пострадавших отраслей. Там присутствует сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицина, информационные технологии, розничная торговля, а также производство продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии. Механизм позволяет заемщику временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года, и длятся от одного до шести месяцев. Заявить о своем праве на льготный период нужно до 30 сентября.

Напомним, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса вошли в план первоочередных действий Правительства России. Внедряется несколько программ для предпринимателей, которым сейчас нужны дополнительные заемные средства по доступным ставкам.