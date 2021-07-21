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Севастополь готовится к ухудшению погодных условий
Фото: sev.gov.ru

Севастополь готовится к ухудшению погодных условий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:46 21.07.2021

Севастопольский Центр по гидрометеорологии и МЧС сообщают о штормовом предупреждении. Завтра утром и днем 22 июля на территории города ожидается сильный дождь, ветер с порывами до 20-25 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы. Сотрудникам «Водоканала» поручено обследовать ливневки и канавы. Севприроднадзор совместно с департаментом общественной безопасности обследует гидротехнические сооружения и русла рек Черная, Кача, Бельбек, — сообщили в правительстве Севастополя.

Номера Единой аварийно-диспетчерской службы:  1563 — со стационарного телефона; +7 (8692) 254-32-38 — с мобильного телефона.

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Севастополь готовится к ухудшению погодных условий

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