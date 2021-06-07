Севастополь готовится отметить свой День рождения. Мероприятия?

Жители Севастополя, празднуя День рождения города, будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

В городе пройдет большое количество мероприятий. Продолжат работу десять тематических арт-площадок «Летний Севастополь», которые открылись 5 июня. На прошедших выходных их посетили около 10 тысяч человек. Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Севастополя, объединит лозунг «Севастополь, я люблю тебя!». Центральным событием, посвященным Дню России, станет IV Международный фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже — 2021». Он пройдет с 10 по 12 июня. В фестивале примут участие семь военных оркестров, в составе которых 280 музыкантов, — рассказали в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того:

10 июня в 18:00 одновременно на нескольких открытых площадках города пройдут концерты оркестров-участников фестиваля: в античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический», на площадке перед башней Корниловского бастиона Малахова кургана, на летней эстраде парка «Учкуевка» и в летнем кинотеатре Матросского бульвара.

11 июня в 20:00 на территории музейного комплекса «Михайловская батарея» состоятся театрализованные плац-концерты.

12 июня севастопольцев ждет кульминация фестиваля — марш-парад военных оркестров от площади Суворова до площади Нахимова и выступление сводного оркестра на центральной площади города. В концерте также примут участие ведущие артисты и лучшие творческие коллективы Севастополя. Начнется марш-парад в 16:00.

Завершится День России ярким свето-пиротехническим шоу, посвященным Легендарному Севастополю. Оно пройдет в акватории Севастопольской бухты.

Кроме того, 12 и 13 июня жители и гости города смогут принять участие в бесплатных экскурсиях: «Любовь и дружба в судьбе города», «Прошлое», «Настоящее», «Будущее». В рамках обзорных экскурсий можно будет познакомиться с героическими страницами истории города, с его настоящим, проектами и перспективами развития Севастополя.

С 13 июня в районе Артиллерийской бухты начинает работать молодежная локация «PROМолодежь». Там пройдут соревнования скейтеров, выступления танцоров и ди-джеев, модный показ одежды севастопольских дизайнеров, выставка молодежных организаций, выступление команд севастопольской официальной лиги КВН.

На протяжении всех праздничных дней будет работать концертная площадка перед Дворцом детского и юношеского творчества. 12 и 13 июня там состоится праздничный концерт образцового народного русского оркестра «Садко», посвященный Дню России и Дню Города-Героя Севастополя. А 14 июня с 11:00 до 17:00 в режиме нон-стоп пройдут выступления творческих коллективов города, церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», показательные выступления по вольной и греко-римской борьбе, самбо, дзюдо, художественной гимнастике и акробатике.

Также в День города, 14 июня, с 10:00 до 18:00 будут работать и другие праздничные локации по различным направлениям.

Локация «Культурная» — на площади у театра Луначарского. Там пройдет мастер-класс по рисованию, декоративно-прикладному искусству, а также актерскому мастерству и хореографии. Также жители и гости города смогут посетить выставку работ учащихся и преподавателей «Нарисуй Севастополь сердцем», пленэр и выставку «Литературные скамейки», где будут представлены книги писателей, посвятивших свои произведения любимому городу.

Локация «Спортивная» – в рамках работы площадки пройдут шахматные турниры. Здесь можно будет сыграть в настольный теннис, баскетбол, принять участие в мастер-классах по футболу, боксу и капоэйра.

Локация «Детская» будет представлена различными мастер-классами, например, по рисункам на воде и лего-конструированию. Будет работать фотозона, доступны большая детская песочница, пройдут интерактивные игры. Подготовлена программа представлений театра на подушках и артистов ТЮЗа. Специально для маленьких зрителей эстрадно-джазовый оркестр подготовил концерт из мелодий советских мультфильмов. Кроме того, ребят будут развлекать фокусники, профессиональные аниматоры и ростовые куклы.

Локация «Цветочная» будет радовать гостей праздником цветов, мастер-классом по плетению венков, фотозоной, декорированной живыми цветами, а также специальной выставкой от любителей комнатного цветоводства.

Локация «Туристическая» представлена зонированными площадками. В информационной зоне консультанты мобильного туристско-информационного центра будут рассказывать гостям о туристических возможностях города. В интерактивной зоне найдете вращающийся скалодром, моноколесо, тренажер по виндсерфингу. Также будут работать фотозона и зона отдыха.

В течение дня центр города станет единой локацией, которая растянется от площади Нахимова до Артбухты, — отмечает вице-губернатор Игорь Михеев.

Торжественный концерт, посвященный Дню города, пройдет 14 июня с 19:00 до 22:00 на площади Нахимова. На главной сцене Севастополя выступят лучшие коллективы города, а также Заслуженная артистка России Пелагея.

Завершит праздничную программу шоу дронов.