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С 27 октября в Крыму стартует отопительный сезон
Фото: ri, pixabay.com

Севастополь готовят к отопительному сезону. Точнее, говорят, что город готов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:30 13.10.2021

На сегодняшний день, по словам специалистов, в Севастополе все объекты теплоснабжения готовы к отопительному сезону — это 141 котельная.

Кроме того, управляющими компаниями ежедневно ведется работа с населением. На сегодняшний день 2 620 многоквартирных домов подключены к централизованной системе отопления, — цитирует пресс-служба директора департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгения Горлова.

По словам Евгения Горлова, в департаменте помнят проблему прошлого года, когда в начале отопительного сезона поступало много жалоб от жителей на отсутствие тепла в квартирах или отдельных комнатах.

Основной причиной была завоздушенность внутриквартирных систем. Сегодня управляющим компаниям совместно с представителями домовых комитетов необходимо осуществить поквартирный обход, чтобы заранее проработать вопрос с жителями и исключить такую проблему, так как очень часто возникает ситуация, когда нет доступа в квартиру, где необходимо развоздушить систему. Начало отопительного сезона — это не только работающие котельные, но и работа общедомовой системы. Поэтому работа должна быть совместная, — отмечает руководитель ведомства.

Кроме того, директор департамента отметил, что проблема с теплоснабжением многоквартирного дома может возникнуть в случае перепланировки внутриквартирной системы отопления. В таком случае жителям совместно с управляющей компанией необходимо обратиться в Госжилнадзор для принятия соответствующих мер по отношению к нарушителям.

Евгений Горлов акцентировал внимание на том, что со стартом отопительного сезона 18 октября начнется постепенный запуск системы, а в течение недели-полутора тепло должно прийти во все дома.

Напомним, по вопросам отопительного сезона в Севастополе открыта горячая линия и онлайн-чат. Позвонить можно по телефонам:

  • 1563 (со стационарного телефона),
  • +78692543238 (с мобильного телефона),
  • 8(800)777-00-19 — горячая линия ГУПС «Севтеплоэнерго» (круглосуточно).

Написать можно в чат  WhatsApp, VIder, Telegram по номеру: +7 978 570 73 85.

Севастополь готовят к отопительному сезону. Точнее, говорят, что город готов

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