Севастополь готовят к празднованию Дня Победы

В Севастополе — в рамках подготовки города к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — «Парки и скверы» приступили к летнему оформлению цветников.

Началась высадка однолетних и многолетних декоративных растений. На Приморском бульваре тюльпаны сменит целозия. Кроме того, будут высажены колеус, цинерария, пеларгония, гацания, в том числе, выращенные в наших питомниках. Всего будет высажено порядка 250 000 растений на более чем 100 цветниках, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В центральной части города также ведется мойка тротуаров и памятников, покраска и побелка объектов благоустройства. В планах – праздничное оформление улиц ко Дню Победы.

Запланирована установка более тысячи флагов Севастополя и России на фасадах многоквартирных домов, улицах, опорах освещения, более 40 растяжек над автомобильными дорогами, установка тематических арт-объектов, фотозон, – отмечает Евгений Горлов.

Уже проведена работа по наведению санитарного порядка на городских кладбищах. У братских могил специалисты покосили траву, побелили бордюры, покрасили ограждения и лавочки.

Кроме того, сотрудники Севастопольского Автодора продолжают работы по очистке улично-дорожной сети города.

Ежедневно в работах задействовано 8 единиц спецтехники, а также 30 дорожных рабочих. Для мойки проезжей части, металлического барьерного ограждения используются комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием для мойки высокого давления, вакуумные подметально-уборочные и поливомоечные машины, – говорит директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Уборка дорог выполняется в круглосуточном режиме в соответствии с утвержденными маршрутами.

Севавтодор также проводит работы по покраске автопавильонов и бордюрных камней.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя