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Севастополь готовят к зиме. Говорят - знают все проблемные точки
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Севастополь готовят к зиме. Говорят — знают все проблемные точки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:19 23.11.2020

Коммунальщики должны быть готовы к зиме — соответствующее поручение Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал подчинённым.

К концу следующей недели ожидается смена погоды, идёт похолодание. Прошу Департамент транспорта работать в штабном режиме вместе с дорожниками, городским хозяйством и  всеми службами города. Должен быть чёткий регламент действий в случае непогоды. Мы знаем все проблемные точки в городе: спуски, подъемы. У нас должна быть четкая схема действий по каждой ситуации, которая может возникнуть в связи с погодными условиями, – поручил Михаил Развожаев главам профильных ведомств.

По словам и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, что на сегодняшний день коммунальными службами города закуплен песок и соль для устранения наледи на дорогах и пешеходных зонах:

ГБУ «Парки и скверы» закуплено 50 тонн песка и 50 тонн соли, заготовлены специальные смеси, которые будут использоваться при наледи. «Севтеплоэнерго» также закуплено 60 тонн песка и 80 тонн соли. У «Севавтодора» подготовлено 16 единиц комбинированной техники, закуплено  6 тысяч тонн пескосоляной смеси, приобретены щетки и ковши для расчистки снега и наледи.

Севастополь готовят к зиме. Говорят - знают все проблемные точки

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