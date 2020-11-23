Севастополь готовят к зиме. Говорят — знают все проблемные точки

Коммунальщики должны быть готовы к зиме — соответствующее поручение Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал подчинённым.

К концу следующей недели ожидается смена погоды, идёт похолодание. Прошу Департамент транспорта работать в штабном режиме вместе с дорожниками, городским хозяйством и всеми службами города. Должен быть чёткий регламент действий в случае непогоды. Мы знаем все проблемные точки в городе: спуски, подъемы. У нас должна быть четкая схема действий по каждой ситуации, которая может возникнуть в связи с погодными условиями, – поручил Михаил Развожаев главам профильных ведомств.

По словам и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, что на сегодняшний день коммунальными службами города закуплен песок и соль для устранения наледи на дорогах и пешеходных зонах:

ГБУ «Парки и скверы» закуплено 50 тонн песка и 50 тонн соли, заготовлены специальные смеси, которые будут использоваться при наледи. «Севтеплоэнерго» также закуплено 60 тонн песка и 80 тонн соли. У «Севавтодора» подготовлено 16 единиц комбинированной техники, закуплено 6 тысяч тонн пескосоляной смеси, приобретены щетки и ковши для расчистки снега и наледи.