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Севастополь готовят к очередному отопительному сезону
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь готовят к очередному отопительному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:00 07.08.2024

В Севастополе идёт подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к отопительному периоду. К централизованному отоплению в городе подключено 2618 многоквартирных домов, 2260 из которых находятся под управлением УК, подведомственных департаменту городского хозяйства. Сейчас управляющие компании проводят работы по промывке систем в домах и гидравлические испытания.

В нашей управляющей компании 163 многоквартирных дома с центральным отоплением. В них произведена промывка и гидравлические испытания. В ходе подготовки выполнены ремонтные работы кровельного покрытия и систем центрального отопления, устранены неисправности, обнаруженные в ходе гидравлических испытаний, произведены ремонтные работы на системах холодного водоснабжения, остеклены подъезды, где это было необходимо, также заготовлен посыпочный материал, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора УК «Гагаринского района – 1» Никиту Джемела.

В рамках подготовки к отопительному сезону в жилищном фонде уже выполнен текущий ремонт кровель на 77%, систем центрального отопления на 87% и систем холодного водоснабжения – на 79%.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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