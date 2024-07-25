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Севастополь готовят к отопительному сезону
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь готовят к отопительному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:51 25.07.2024

В Севастополе идёт подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы города к работе в отопительный период. Специалисты обеспечивают готовность оборудования, инженерных сетей жизнеобеспечения, проводят ремонт систем теплоснабжения, создают необходимые запасы топлива. Ход работ проверили на предприятии «Севтеплоэнерго».

Здесь к отопительному сезону проводят:

  • текущий и капитальный ремонт котельных;
  • текущий и капитальный ремонт центральных тепловых пунктов;
  • ремонт тепловых сетей, ревизию и замену запорной арматуры, ремонт компенсаторов, замену участков трубопроводов, изоляцию трубопроводов;
  • ремонт кровель и помещений на объектах предприятий.
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Уже выполнено порядка 40% работ.

После окончания ремонтной программы предприятие приступит к комплексному опробованию котельных и тепловых сетей для проверки автоматики, корректности действия технологических защит, а также выявления мелких дефектов, которые невозможно было выявить на отключенном оборудовании после выполнения ремонта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя технического директора ГУПС «Севтеплоэнерго» Максима Протасова.

Также уже выполнены гидравлические испытания системы теплоснабжения, все выявленные дефекты устранены.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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