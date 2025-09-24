Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь готовят к отопительному сезону: обновлены насосы котельных
Новости Республики
Севастополь готовят к отопительному сезону: обновлены насосы котельных
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь готовят к отопительному сезону: обновлены насосы котельных

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:46 24.09.2025

В преддверии отопительного сезона «Севтеплоэнерго» завершило обновление насосного оборудования — в котельных заменено и установлено 30 современных насосов. Это важный этап в подготовке инфраструктуры к зимнему периоду, когда надежность каждого элемента системы отопления напрямую влияет на комфорт потребителей.

Из 30 установленных насосов 21 был закуплен и установлен в рамках инвестиционной программы. Это свидетельствует о системном подходе к модернизации: предприятие не просто устраняет текущие проблемы, а целенаправленно обновляет инфраструктуру, снижая риски аварийных ситуаций в будущем. Непрерывная и стабильная работа насоса — важный фактор для бесперебойного функционирования котельной. Именно насосы обеспечивают циркуляцию теплоносителя по системе, и их отказ может привести к остановке всего теплового узла. Обновленное оборудование гарантирует высокую надежность, снижает нагрузку на персонал и минимизирует вероятность сбоев даже в условиях пиковых нагрузок, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  «Осень на Тороповой даче» под Севастополем - на событие приглашают жён военнослужащих
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x