Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства

Госветслужба Севастополя проводит бесплатную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства. 26, 27 и 29 ноября специалисты работали в Нахимовском районе. Привили 327 животных – 152 собаки и 175 кошек. Следующая вакцинация пройдет 6 декабря в Балаклавском районе:

С 10:00 до 12:00

п. Водоканал (3-й гидроузел), подворно.

С 10:00 до 14:00

микрорайон Октябрьский, подворно.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя