фото: stocksnap.io

Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 01.12.2025

Госветслужба Севастополя проводит бесплатную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства. 26, 27 и 29 ноября специалисты работали в Нахимовском районе. Привили 327 животных – 152 собаки и 175 кошек. Следующая вакцинация пройдет 6 декабря в Балаклавском районе:

С 10:00 до 12:00

  • п. Водоканал (3-й гидроузел), подворно.
С 10:00 до 14:00

  • микрорайон Октябрьский, подворно.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.