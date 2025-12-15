Прямо сейчас:
Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:54 15.12.2025

Госветслужба Севастополя проводит выездные бесплатные вакцинации собак и кошек против бешенства. 13 декабря специалисты работали в Балаклавском районе и привили 81 животное – 32 собаки и 49 кошек. Следующая вакцинация состоится 20 декабря в Нахимовском районе:

— с 10:00 до 12:00:

1) на перекрестке ул. Муромская и ул. Арсенальная;
2) на перекрестке ул. Ярославская и ул. Бакуниной;
3) на перекрестке ул. Волгоградская и ул. Муромская;
4) на перекрестке ул. Томская и ул. Модлинская.

— с 12:30 до 14:30:

1) на ул. Фильченкова в районе дома № 70;
2) на ул. Фильченкова напротив дома № 14;
3) на просп. Победы около дома № 23;
4) на перекрестке ул. Актюбинская и ул. Прутовцев.

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

