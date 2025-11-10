Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства

С 10:00 до 12:00 в Нахимовском районе:

8 ноября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Гагаринском районе. Ветеринарные специалисты привили 89 животных – 47 собак и 42 кошки. Следующая вакцинация пройдет 15 ноября:

1) пересечение ул. Кузнечная и ул. Каспийская (около памятника Т-34);

2) пересечение ул. Днепровская и ул. Драчука.

С 12:30 до 14:30 в Ленинском районе:

1) на перекрестке ул. Якова Иванова и ул. Ватутина;

2) на перекрестке ул. Ватутина и ул. Пархоменко.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя