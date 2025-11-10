Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства

8 ноября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Гагаринском районе. Ветеринарные специалисты привили 89 животных – 47 собак и 42 кошки. Следующая вакцинация пройдет 15 ноября:
С 10:00 до 12:00 в Нахимовском районе:
1) пересечение ул. Кузнечная и ул. Каспийская (около памятника Т-34);
2) пересечение ул. Днепровская и ул. Драчука.
С 12:30 до 14:30 в Ленинском районе:
1) на перекрестке ул. Якова Иванова и ул. Ватутина;
2) на перекрестке ул. Ватутина и ул. Пархоменко.
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65.
Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: животные в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: животные в Крыму