Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства
Новости Республики
Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства
фото: stocksnap.io

Севастополь: график бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:36 10.11.2025

8 ноября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Гагаринском районе. Ветеринарные специалисты привили 89 животных – 47 собак и 42 кошки. Следующая вакцинация пройдет 15 ноября:

С 10:00 до 12:00 в Нахимовском районе:

1) пересечение ул. Кузнечная и ул. Каспийская (около памятника Т-34);
2) пересечение ул. Днепровская и ул. Драчука.

С 12:30 до 14:30 в Ленинском районе:

1) на перекрестке ул. Якова Иванова и ул. Ватутина;
2) на перекрестке ул. Ватутина и ул. Пархоменко.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x