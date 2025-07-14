Севастополь: график бесплатной вакцинации животных на неделю

12 июля госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском и Ленинском районах. Ветеринарные специалисты привили 324 животных – 205 собак и 119 кошек.

Вакцинацию собак и кошек против бешенства также проведут в субботу, 19 июля, с 10:00 до 12:00 в Балаклавском районе Фиолентовского шоссе:

ТСН «Фиолент» (возле правления);

около магазина «Продукты» (в районе автобусной остановки «База отдыха Каравелла»).

С 12:30 до 14:30:

возле автобусной остановки «База отдыха Фиолент» (в районе въезда в СТ «Рассвет» и «Бастион»);

на пересечении границ СТ «Орбита», «Статистик», «Рассвет-2» (в районе автобусной остановки «Маяк»).

В Гагаринском районе Фиолентовского шоссе: