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Севастополь: график бесплатной вакцинации животных на неделю
фото: pikist.com

Севастополь: график бесплатной вакцинации животных на неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:01 14.07.2025

12 июля госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском и Ленинском районах. Ветеринарные специалисты привили 324 животных – 205 собак и 119 кошек.

Вакцинацию собак и кошек против бешенства также проведут в субботу, 19 июля, с 10:00 до 12:00 в Балаклавском районе Фиолентовского шоссе:

  • ТСН «Фиолент» (возле правления);
  • около магазина «Продукты» (в районе автобусной остановки «База отдыха Каравелла»).

С 12:30 до 14:30:

  • возле автобусной остановки «База отдыха Фиолент» (в районе въезда в СТ «Рассвет» и «Бастион»);
  • на пересечении границ СТ «Орбита», «Статистик», «Рассвет-2» (в районе автобусной остановки «Маяк»).
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В Гагаринском районе Фиолентовского шоссе:

  • на развилке у въезда в СТ «Пионер-2», СТ «Каравай», СТ «Афганец»);
  • на въезде в СТ «Маяк-4», СТ «Атлантика-3» (в районе лесополосы).

С 12:30 до 14:30:

  • на границе СТ «Наука», СТ «Гефест»,СТ «Маяк-2» (в районе водонасосной станции);
  • на въезде в СТ «Югрыбхолодфлот».

Для уточнения информации можно обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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