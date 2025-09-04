Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: график бесплатной вакцинации животных на неделю
Новости Республики
Севастополь: график бесплатной вакцинации животных на неделю
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: график бесплатной вакцинации животных на неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:10 04.09.2025

На этой неделе специалисты госветслужбы Севастополя проведут вакцинацию собак и кошек против бешенства 6 сентября с 10:00 до 12:00:

— в поселке Солнечный, ул. Андреевская (на конечной остановке м/т 42);

— в селе Фруктовое, ул. Ленина, 53 (около Дома культуры).

С 12:30 до 14:30:

— в поселке Андреевка, ул. Садовая (около продуктового магазина);
— в селе Поворотное, ул. Заря свободы, 38 (около продуктового магазина).

Вакцинация также пройдет 13 сентября, с 10:00 до 12:00:

— в поселке Любимовка (Нахаловка), на пересечении ул. Речная и переулка Речной (возле продуктового магазина); на ул. Федоровская, на площадке возле магазина, (остановка м/т № 52 «Магазин»).

Узнайте больше:  В Севастополе провели очередной противопожарный рейд в леса

С 12:30 до 14:30:

— в селе Полюшко, на въезде на ул. Солнечная (2-е отделение);
— в селе Вишневое, ул. Подгорная, д. 29Б (в районе Дома культуры).

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x