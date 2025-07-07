Севастополь: график бесплатной вакцинации животных на неделю

С 2 по 7 июля госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском и Балаклавском районах. Ветеринарные специалисты привили 306 животных – 185 собак и 121 кошку.

На этой неделе вакцинация пройдет 12 июля с 10:00 до 12:00 в поселке Максимова Дача:

возле магазина «Продукты» в районе конечной остановки м\т 12;

на развилке между СТ «Сатурн», СТ «Скрепер» и СТ «УНР -64».

С 12:30 до 14:30:

ТСН СНТ «РМЗ», ул. Персиковая в районе уч. 97 (на развилке);

на пересечении ул. Ст. Сержанта Абдулаева, ул. Якова Халипа и пер. Шкиперского.

Также вакцинацию проведут в Балаклавском районе с 10:00 до 14:00:

около правления ТСН «Кальфа -1».;

остановка м\т 63 «ТСН Горнодолинный»;

остановка м\т 63 «ТСН Волна».

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя