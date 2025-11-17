Севастополь: график вакцинации собак и кошек против бешенства

1) на перекрестке ул. Пластунская и ул. Егерская; 2) на перекрестке ул. Брянская и ул. Даши Севастопольской.

Госветслужба Севастополя бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства. 15 ноября выездную вакцинацию провели в Нахимовском и Ленинском районах. Ветеринарные специалисты привили 125 животных – 79 собак и 46 кошек.

