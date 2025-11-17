Прямо сейчас:
Севастополь: график вакцинации собак и кошек против бешенства
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:47 17.11.2025

Госветслужба Севастополя бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства. 15 ноября выездную вакцинацию провели в Нахимовском и Ленинском районах. Ветеринарные специалисты привили 125 животных – 79 собак и 46 кошек.

Следующая вакцинация состоится 22 ноября в Нахимовском районе:

С 10:00 до 12:00:

1) на перекрестке ул. Пластунская и ул. Егерская;
2) на перекрестке ул. Брянская и ул. Даши Севастопольской.

С 12:30 до 14:30:

1) на перекрестке ул. Севская и ул. Константина Гармаша;
2) ул. Хрулева (напротив дома № 28).

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

