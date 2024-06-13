Севастополь: график вакцинации собак и кошек против бешенства

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий:
22 июня
— с 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском муниципальном округе:
- СНТ «Дергачи – 4», на развилке ул. Аратовского и Дениса Курдюкова;
- на перекрестке ул. Дениса Курдюкова и Алексея Гущина, возле правления СНТ «Дергачи — 4»;
- СНТ «Дергачи — 4» на перекрестке ул. Аратовского и Алексея Гущина, рядом с магазином.
— с 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства
в Нахимовском муниципальном округе:
1) на границе СНТ «Дергачи – 4» с СНТ «Солнечный», возле трансформаторной подстанции;
2) СНТ «Гранит», на перекрестке ул. Альпийская и ул. Артема Бойко возле водокачки;
3) СНТ «Гавань», на перекрестке ул. Альпийская и ул. Михаила Покатило.
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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