Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Животные Крыма | Севастополь: график вакцинации собак и кошек против бешенства
актуально в республике
Севастополь: график вакцинации собак и кошек против бешенства
фото: pikist.com

Севастополь: график вакцинации собак и кошек против бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 12:38 13.06.2024

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий:

22 июня

— с 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском муниципальном округе:

  • СНТ «Дергачи – 4», на развилке ул. Аратовского и Дениса Курдюкова;
  • на перекрестке ул. Дениса Курдюкова и Алексея Гущина, возле правления СНТ «Дергачи — 4»;
  • СНТ «Дергачи — 4» на перекрестке ул. Аратовского и Алексея Гущина, рядом с магазином.

— с 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства

в Нахимовском муниципальном округе:

1) на границе СНТ «Дергачи – 4» с СНТ «Солнечный», возле трансформаторной подстанции;

2) СНТ «Гранит», на перекрестке ул. Альпийская и ул. Артема Бойко возле водокачки;

3) СНТ «Гавань», на перекрестке ул. Альпийская и ул. Михаила Покатило.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: животные в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
животные в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.