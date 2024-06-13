Севастополь: график вакцинации собак и кошек против бешенства

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий:

22 июня

— с 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском муниципальном округе:

СНТ «Дергачи – 4», на развилке ул. Аратовского и Дениса Курдюкова;

на перекрестке ул. Дениса Курдюкова и Алексея Гущина, возле правления СНТ «Дергачи — 4»;

СНТ «Дергачи — 4» на перекрестке ул. Аратовского и Алексея Гущина, рядом с магазином.

— с 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства

в Нахимовском муниципальном округе:

1) на границе СНТ «Дергачи – 4» с СНТ «Солнечный», возле трансформаторной подстанции;

2) СНТ «Гранит», на перекрестке ул. Альпийская и ул. Артема Бойко возле водокачки;

3) СНТ «Гавань», на перекрестке ул. Альпийская и ул. Михаила Покатило.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65

источник: пресс-служба Правительства Севастополя