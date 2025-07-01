Севастополь: график выездных «Дней здоровья» на июль

Продолжаются Дни здоровья в селах Балаклавского района и Северной стороны.
Расписание:
- 05.07.2025 – ФАП с. Вишневое;
- 09.07.2025 – ФАП с. Хмельницкое;
- 12.07.2025 – ФАП с Дальнее;
- 16.07.2025 – ФАП с. Широкое;
- 19.07.2025 – ФАП с. Андреевка;
- 23.07.2025 – ФАП с. Гончарное;
- 26.07.2025 – ФАП с. Фронтовое;
- 30.07.2025 – АОПСМ с. Терновка.
Время работы: с 09:00 до 14:00.
Пройдет прием терапевта и узких специалистов, также будет работать мобильный комплекс «Лучевая диагностика» для рентгена и маммографии. Можно будет сделать УЗИ, измерить внутриглазное и артериальное давление. Доступны антропометрия, спирография, забор клинических и биохимических анализов.
Мероприятия проводятся для прикрепленных жителей, предварительная запись не требуется.
Напомним, с начала года прошло 20 выездных «Дней здоровья», их посетило более 2000 человек. Это часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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