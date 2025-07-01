Севастополь: график выездных «Дней здоровья» на июль

Время работы: с 09:00 до 14:00.

Пройдет прием терапевта и узких специалистов, также будет работать мобильный комплекс «Лучевая диагностика» для рентгена и маммографии. Можно будет сделать УЗИ, измерить внутриглазное и артериальное давление. Доступны антропометрия, спирография, забор клинических и биохимических анализов.

Мероприятия проводятся для прикрепленных жителей, предварительная запись не требуется.

Напомним, с начала года прошло 20 выездных «Дней здоровья», их посетило более 2000 человек. Это часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя