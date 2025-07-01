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Севастополь: график выездных «Дней здоровья» на июль
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: график выездных «Дней здоровья» на июль

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:39 01.07.2025

Продолжаются Дни здоровья в селах Балаклавского района и Северной стороны.

Расписание:

  • 05.07.2025 – ФАП с. Вишневое;
  • 09.07.2025 – ФАП с. Хмельницкое;
  • 12.07.2025 – ФАП с Дальнее;
  • 16.07.2025 – ФАП с. Широкое;
  • 19.07.2025 – ФАП с. Андреевка;
  • 23.07.2025 – ФАП с. Гончарное;
  • 26.07.2025 –  ФАП с. Фронтовое;
  • 30.07.2025 – АОПСМ с. Терновка.

Время работы: с 09:00 до 14:00.

Пройдет прием терапевта и узких специалистов, также будет работать мобильный комплекс «Лучевая диагностика» для рентгена и маммографии. Можно будет сделать УЗИ, измерить внутриглазное и артериальное давление. Доступны антропометрия, спирография, забор клинических и биохимических анализов.

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Мероприятия проводятся для прикрепленных жителей, предварительная запись не требуется.

Напомним, с начала года прошло 20 выездных «Дней здоровья», их посетило более 2000 человек. Это часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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