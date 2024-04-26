Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: график выплаты пенсий в мае 2024 года
актуально в республике
Севастополь: график выплаты пенсий в мае 2024 года
Иллюстрация: ВК

Севастополь: график выплаты пенсий в мае 2024 года

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:53 26.04.2024

В мае 2024 года пенсии через банковские учреждения севастопольские пенсионеры получат 3, 8 и 21 мая (в связи с тем, что выплатные дни 4 и 12 мая выпадают на выходные дни).

Отделения почтовой связи (ОПС) произведут выплату/доставку пенсий и социальных пособий за май 2024 года в соответствии с графиком севастопольского почтамта.

ОПС с шестидневной рабочей неделей
(выходной — воскресенье)		 ОПС с пятидневной рабочей неделей
(выходные — воскресенье, понедельник)
2 мая  — выплата пособий по разовым поручениям;

3 мая — за 5 число и  выплата пособий по разовым поручениям;

4 мая — за 4 число;

6 мая — за 6 число;

7 мая — за 7 число;

8 мая — за 8, 9 число;

10 мая — за 10, 12 число;

11 мая — за 11 число;

13 мая — за 13 число;

14 мая — за 14 число;

15 мая — за 15 число;

16 мая — за 16 число;

17 мая — за 17,19 число;

18 мая — за 18 число;

20 мая — за 20 число;

21 мая — за 21 число;

22 мая — за 22 число;

23 мая — за 23 число;

24, 25 мая — за все предыдущие даты.

 2 мая — выплата пособий по разовым поручениям;

3 мая — за 5 число и  выплата пособий по разовым поручениям;

4 мая —  за 4, 6 число;

7 мая — за 7 число;

8 мая — за 8, 9 число;

10 мая — за 10, 12 число;

11 мая — за 11, 13 число;

14 мая — за 14 число;

15 мая — за 15 число;

16 мая — за 16 число;

17 мая — за 17, 19 число;

18 мая — за 18, 20 число;

21 мая — за 21 число;

22 мая — за 22 число;

23 мая  — за 23 число;

24-25 мая  — за все предыдущие даты.
ОПС с четырехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда) ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходные  — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
2 мая — выплата пособий по разовым поручениям;

4 мая — за 4, 5, 6 число;

7 мая — за 7, 8, 9 число;

10 мая — за 10, 12 число;

11 мая — за 11, 13 число;

14 мая — за 14,15 число;

16 мая — за 16 число;

17 мая — за 17,19 число;

18 мая — за 18, 20 число;

21 мая — за 21, 22 число;

23 мая — за 23 число;

24, 25 мая — за все предыдущие даты.

 2 мая — выплата пособий по разовым поручениям;

4 мая  — за 4, 5,6 число;

7 мая  — за 7, 8, 9, 10 число;

11 мая — за 11, 12, 13 число;

14 мая — за 14, 15 число;

16 мая — за 16, 17 число;

18 мая — за 18, 19, 20 число;

21 мая — за 21, 22 число;

23 мая — за 23 число;

25 мая — за предыдущие даты.

Информацию о выплате пенсий, пособий и других мерах поддержки севастопольцы могут узнать по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01, связавшись с оператором второй линии из регионального Отделения СФР. Режим работы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
социальная сфера Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.