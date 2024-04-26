Севастополь: график выплаты пенсий в мае 2024 года

В мае 2024 года пенсии через банковские учреждения севастопольские пенсионеры получат 3, 8 и 21 мая (в связи с тем, что выплатные дни 4 и 12 мая выпадают на выходные дни).
Отделения почтовой связи (ОПС) произведут выплату/доставку пенсий и социальных пособий за май 2024 года в соответствии с графиком севастопольского почтамта.
|ОПС с шестидневной рабочей неделей
(выходной — воскресенье)
|ОПС с пятидневной рабочей неделей
(выходные — воскресенье, понедельник)
|2 мая — выплата пособий по разовым поручениям;
3 мая — за 5 число и выплата пособий по разовым поручениям;
4 мая — за 4 число;
6 мая — за 6 число;
7 мая — за 7 число;
8 мая — за 8, 9 число;
10 мая — за 10, 12 число;
11 мая — за 11 число;
13 мая — за 13 число;
14 мая — за 14 число;
15 мая — за 15 число;
16 мая — за 16 число;
17 мая — за 17,19 число;
18 мая — за 18 число;
20 мая — за 20 число;
21 мая — за 21 число;
22 мая — за 22 число;
23 мая — за 23 число;
24, 25 мая — за все предыдущие даты.
|2 мая — выплата пособий по разовым поручениям;
3 мая — за 5 число и выплата пособий по разовым поручениям;
4 мая — за 4, 6 число;
7 мая — за 7 число;
8 мая — за 8, 9 число;
10 мая — за 10, 12 число;
11 мая — за 11, 13 число;
14 мая — за 14 число;
15 мая — за 15 число;
16 мая — за 16 число;
17 мая — за 17, 19 число;
18 мая — за 18, 20 число;
21 мая — за 21 число;
22 мая — за 22 число;
23 мая — за 23 число;
24-25 мая — за все предыдущие даты.
|ОПС с четырехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда)
|ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
|2 мая — выплата пособий по разовым поручениям;
4 мая — за 4, 5, 6 число;
7 мая — за 7, 8, 9 число;
10 мая — за 10, 12 число;
11 мая — за 11, 13 число;
14 мая — за 14,15 число;
16 мая — за 16 число;
17 мая — за 17,19 число;
18 мая — за 18, 20 число;
21 мая — за 21, 22 число;
23 мая — за 23 число;
24, 25 мая — за все предыдущие даты.
|2 мая — выплата пособий по разовым поручениям;
4 мая — за 4, 5,6 число;
7 мая — за 7, 8, 9, 10 число;
11 мая — за 11, 12, 13 число;
14 мая — за 14, 15 число;
16 мая — за 16, 17 число;
18 мая — за 18, 19, 20 число;
21 мая — за 21, 22 число;
23 мая — за 23 число;
25 мая — за предыдущие даты.
Информацию о выплате пенсий, пособий и других мерах поддержки севастопольцы могут узнать по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01, связавшись с оператором второй линии из регионального Отделения СФР. Режим работы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва.
источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю
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