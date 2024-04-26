Севастополь: график выплаты пенсий в мае 2024 года

В мае 2024 года пенсии через банковские учреждения севастопольские пенсионеры получат 3, 8 и 21 мая (в связи с тем, что выплатные дни 4 и 12 мая выпадают на выходные дни).

Отделения почтовой связи (ОПС) произведут выплату/доставку пенсий и социальных пособий за май 2024 года в соответствии с графиком севастопольского почтамта.

ОПС с шестидневной рабочей неделей

(выходной — воскресенье) ОПС с пятидневной рабочей неделей

(выходные — воскресенье, понедельник) 2 мая — выплата пособий по разовым поручениям; 3 мая — за 5 число и выплата пособий по разовым поручениям; 4 мая — за 4 число; 6 мая — за 6 число; 7 мая — за 7 число; 8 мая — за 8, 9 число; 10 мая — за 10, 12 число; 11 мая — за 11 число; 13 мая — за 13 число; 14 мая — за 14 число; 15 мая — за 15 число; 16 мая — за 16 число; 17 мая — за 17,19 число; 18 мая — за 18 число; 20 мая — за 20 число; 21 мая — за 21 число; 22 мая — за 22 число; 23 мая — за 23 число; 24, 25 мая — за все предыдущие даты. 2 мая — выплата пособий по разовым поручениям; 3 мая — за 5 число и выплата пособий по разовым поручениям; 4 мая — за 4, 6 число; 7 мая — за 7 число; 8 мая — за 8, 9 число; 10 мая — за 10, 12 число; 11 мая — за 11, 13 число; 14 мая — за 14 число; 15 мая — за 15 число; 16 мая — за 16 число; 17 мая — за 17, 19 число; 18 мая — за 18, 20 число; 21 мая — за 21 число; 22 мая — за 22 число; 23 мая — за 23 число; 24-25 мая — за все предыдущие даты. ОПС с четырехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда) ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница) 2 мая — выплата пособий по разовым поручениям; 4 мая — за 4, 5, 6 число; 7 мая — за 7, 8, 9 число; 10 мая — за 10, 12 число; 11 мая — за 11, 13 число; 14 мая — за 14,15 число; 16 мая — за 16 число; 17 мая — за 17,19 число; 18 мая — за 18, 20 число; 21 мая — за 21, 22 число; 23 мая — за 23 число; 24, 25 мая — за все предыдущие даты. 2 мая — выплата пособий по разовым поручениям; 4 мая — за 4, 5,6 число; 7 мая — за 7, 8, 9, 10 число; 11 мая — за 11, 12, 13 число; 14 мая — за 14, 15 число; 16 мая — за 16, 17 число; 18 мая — за 18, 19, 20 число; 21 мая — за 21, 22 число; 23 мая — за 23 число; 25 мая — за предыдущие даты.

Информацию о выплате пенсий, пособий и других мерах поддержки севастопольцы могут узнать по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01, связавшись с оператором второй линии из регионального Отделения СФР. Режим работы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю