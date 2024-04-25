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Севастополь: график выплаты пособий семьям с детьми в мае

Севастополь: график выплаты пособий семьям с детьми в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:37 25.04.2024

Апрельские пособия семьям с детьми Отделение СФР по г.Севастополю выплатит 3 мая.

Через банки поступят ежемесячные выплаты:

  • из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет;
  • семьям с детьми от рождения до 17 лет;
  • на первого ребенка до 3 лет;
  • по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
  • на ребенка военнослужащего по призыву;
  • на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
  • женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.
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Отделения почтовой связи выплатят/доставят пособия с 2 по 25 мая.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за апрель работающим гражданам придет на банковские счета 8 мая.

Важно помнить, что пособия, назначенные первично, перечисляются в течение 5 рабочих дней. Последующая выплата придет согласно графику — в текущем месяце за предыдущий.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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