Севастополь: график выплаты пособий семьям с детьми в мае

Апрельские пособия семьям с детьми Отделение СФР по г.Севастополю выплатит 3 мая.

Через банки поступят ежемесячные выплаты:

из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет;

семьям с детьми от рождения до 17 лет;

на первого ребенка до 3 лет;

по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим гражданам;

работающим гражданам; на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пр.

Отделения почтовой связи выплатят/доставят пособия с 2 по 25 мая.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за апрель работающим гражданам придет на банковские счета 8 мая.

Важно помнить, что пособия, назначенные первично, перечисляются в течение 5 рабочих дней. Последующая выплата придет согласно графику — в текущем месяце за предыдущий.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю