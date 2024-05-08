Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастополь и Феодосия — в топе героических городов для путешествий в мае
актуально в республике
Севастополь и Феодосия — в топе героических городов для путешествий в мае
фото: pikist.com

Севастополь и Феодосия — в топе героических городов для путешествий в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:10 08.05.2024

Празднование Дня Победы в мае побуждает нас вспомнить о тех местах и тех городах, жители которых проявили особую стойкость и мужество в годы Великой Отечественной войны.  12 городов сегодня носят почетные звания героев, другим присвоен титул «город воинской славы».  Какие же из городов, удостоенных таких наград, самые популярные для путешествий в мае?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для путешествий по городам-героям и городам воинской славы в мае 2024 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором —  Москва,  на третьем — Анапа, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для путешествий по героическим городам в мае:

Узнайте больше:  Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма: погибли водитель и пассажир «Жигулей»

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4490 р. / 4 ночи*
2. Москва, Московская область ― 4261 р. /4 ночи
3. Анапа, Краснодарский край ― 3172 р. / 6 ночей
4. Минск, Беларусь ― 7187 р. / 3 ночи
5. Волгоград, Нижегородская область ― 5803 р. /3 ночи
6. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3084 р. /2 ночи
7. Владивосток, Приморский край ― 4 134 р. / 4 ночи
8. Севастополь, Крым ― 2266 р. / 4 ночи
9. Феодосия, Крым ― 2112 р. / 6 ночей
10. Тула, Тульская область ― 4636 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.