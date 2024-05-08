Севастополь и Феодосия — в топе героических городов для путешествий в мае

Празднование Дня Победы в мае побуждает нас вспомнить о тех местах и тех городах, жители которых проявили особую стойкость и мужество в годы Великой Отечественной войны. 12 городов сегодня носят почетные звания героев, другим присвоен титул «город воинской славы». Какие же из городов, удостоенных таких наград, самые популярные для путешествий в мае?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий по городам-героям и городам воинской славы в мае 2024 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Москва, на третьем — Анапа, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для путешествий по героическим городам в мае: