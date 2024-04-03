Севастополь и Москву свяжет видеомост «Нахимовская ленточка»

Города-герои Севастополь и Москву в рамках молодёжной программы «Нахимовская ленточка» свяжет видеомост. Он будет посвящён десятилетию возвращения Севастополя в Россию и 80-летию освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие пройдёт 5 апреля в 12:30 на улице Павла Корчагина, 30.

Нахимовская ленточка – символ единения народа и памяти о героическом прошлом, и сейчас одноимённый проект – это возможность для нашей молодёжи и молодёжи Москвы стать сопричастными к новейшей истории нашей страны, а также поделиться своими патриотическими проектами, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Видеомост пройдёт совместно с концертной программой. На мероприятии будут присутствовать ветеран спецоперации, волонтёры, юнармейцы и учащиеся образовательных учреждений профессионального образования Севастополя. Пройти регистрацию для участия в акции нужно через сервис ДОБРО.РФ.

Участники видеомоста обсудят темы реализации межрегиональных соглашений, исторической памяти и сохранения связи и преемственности поколений, молодёжных инициатив, профессиональной ориентации молодёжи и подготовки к поступлению в профессиональные образовательные учреждения Москвы и Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя