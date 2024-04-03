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Севастополь и Москву свяжет видеомост «Нахимовская ленточка»
архивное фото: www.mos.ru

Севастополь и Москву свяжет видеомост «Нахимовская ленточка»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:22 03.04.2024

Города-герои Севастополь и Москву в рамках молодёжной программы «Нахимовская ленточка» свяжет видеомост. Он будет посвящён десятилетию возвращения Севастополя в Россию и 80-летию освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие пройдёт 5 апреля в 12:30 на улице Павла Корчагина, 30.

Нахимовская ленточка – символ единения народа и памяти о героическом прошлом, и сейчас одноимённый проект – это возможность для нашей молодёжи и молодёжи Москвы стать сопричастными к новейшей истории нашей страны, а также поделиться своими патриотическими проектами, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко. 

Видеомост пройдёт совместно с концертной программой. На мероприятии будут присутствовать ветеран спецоперации, волонтёры, юнармейцы и учащиеся образовательных учреждений профессионального образования Севастополя. Пройти регистрацию для участия в акции нужно через сервис ДОБРО.РФ.

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Участники видеомоста обсудят темы реализации межрегиональных соглашений, исторической памяти и сохранения связи и преемственности поколений, молодёжных инициатив, профессиональной ориентации молодёжи и подготовки к поступлению в профессиональные образовательные учреждения Москвы и Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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