«Севастополь» и «Океан» откроют весеннюю часть чемпионата Премьер-лиги КФС

29 февраля (в 15:00) футбольные клубы «Севастополь» и керченский «Океан» откроют весеннюю часть чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2019/2020. Сезон продолжится после зимнего перерыва в матчах чемпионата. Первой игрой станет дерби футбольных клубов городов-героев Севастополя и Керчи. Чемпионат 2019/2020 начался с совместной встречи именно этих клубов 17 августа 2019 года. Тогда «Севастополь» и «Океан» сыграли в 1 туре. И теперь, в 15 туре, вновь откроют вместе новую часть сезона.

В рамках чемпионата Премьер-лиги КФС футбольные команды городов-героев провели 18 поединков, в которых 9 раз выигрывал «Севастополь», 2 победы на счету «Океана» и 7 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 37:17 в пользу нашей команды, — передаёт пресс-служба ФК «Севастополь». — Последняя очная встреча коллективов в чемпионате Премьер-лиги КФС состоялась 5 октября 2019 г. в Керчи и завершилась 1:1».

Главным судьей матча 15-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС сезона 2019/20 между «Севастополем» и «Океаном» назначен симферополец Алексей Полянин. Ассистировать ему будут симферопольцы Константин Архипов и Алексей Еремин. Резервный судья – Никита Сугак (Севастополь). Инспектор – Анатолий Олейник (Симферополь).

Также в рамках 15 тура, 29 февраля в 16:00, ФК «Евпатория» будет принимать ФК «Крымтеплица» из Молодёжного.

Следующий матч футбольного клуба «Севастополь» состоится 7 марта с бахчисарайским ПФК «Кызылташ» на стадионе СОК «Скиф» в Новопавловке. Затем 14 марта Севастополь примет у себя клуб «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия).