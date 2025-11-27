Севастополь и Симферополь среди самых теплых и комфортных мест в России

Прямо сейчас:
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 27.11.2025

Севастополь и Симферополь возглавили топ-10 самых теплых и комфортных мест в России. Об этом сообщает портал «Погода и климат».

По данным синоптиков, Севастополь и Симферополь оказались на первой строчке погодного рейтинга с температурными показателями 18,6 градусов тепла. Далее следует крымское село Клепинино, где столбики термометров 26 ноября поднимались до 17,5 градусов.

Кроме того, в десятке самых теплых мест России оказался Сочи, где в среду фиксируют 17 градусов тепла, Новороссийск – 16,8 градуса, Майкоп – 16,7. В кубанском поселке Горный и Геленджике температура в среду достигала 16,5 градуса, на Тамани и в Джубге – 16,3.

В соответствии с рейтингом сервиса, Симферополь в среду также оказался в топе самых сухих мест в стране.

23 ноября в Симферополе был побит рекорд тепла за 102 года, термометры зафиксировали +24 градуса, сообщала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

