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Севастополь и Татарстан намерены развивать сотрудничество
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь и Татарстан намерены развивать сотрудничество

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:29 19.06.2025

В ходе Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Севастополя и Правительством Республики Татарстан. Со стороны Севастополя соглашение подписал губернатор Михаил Развожаев, со стороны Республики Татарстан – его глава (раис) Рустам Минниханов.

В мае, на площадке KazanForum-2025, мы договорились с Рустамом Нургалиевичем, что обновим соглашение, подписанное между регионами десять лет назад.  Сегодня мы подписали соглашение, содержащее конкретный план мероприятий на три года, охватывающий практически все направления деятельности. Будем обмениваться успешными практиками, которые принесут практическую пользу как для севастопольцев, так и для жителей Республики Татарстан, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Соглашение закрепляет развитие двусторонних связей в целях взаимовыгодного взаимодействия.

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Наши регионы связывают добрые партнерские отношения. С городом Севастополем сотрудничает ряд наших крупных компаний. Есть большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, IT и другие, — сказал Рустам Минниханов.

Основными направлениями сотрудничества Севастополя и Татарстана являются транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, наука, культура, охрана объектов культурного наследия, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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