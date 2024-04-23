Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных путешествий в апреле 2024 года. На первом месте столица нашей Родины Москва с 15% одиночных бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи, а на (12% и 11% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в апреле:
1. Москва, Московская область ― 3196 р. /3 ночи*
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С тегами: Крым туристический