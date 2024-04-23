Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в апреле

Апрель — то самое время, когда окончательно веришь в то, что весна пришла. А весна — это время обновления, новых открытий, не только в окружающем мире, но и в себе самом. То есть — самое время для путешествий в одиночку, когда можно задуматься, погрузиться в себя, многое понять. По данным ТВИЛ, популярность одиночных путешествий в апреле 2024 выросла на 14% по сравнению с апрелем прошлого года, несмотря на то, что средняя стоимость ночи увеличилась на 17%.