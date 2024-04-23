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Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в апреле
фото: pikist.com

Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для одиночного отдыха в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 23.04.2024

Апрель — то самое время, когда окончательно веришь в то, что весна пришла. А весна — это время обновления, новых открытий, не только в окружающем мире, но и в себе самом.  То есть — самое время для путешествий в одиночку, когда можно задуматься, погрузиться в себя, многое понять. По данным ТВИЛ, популярность одиночных путешествий в апреле  2024 выросла на 14% по сравнению с апрелем прошлого года, несмотря на то, что средняя стоимость ночи увеличилась на 17%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для одиночных путешествий в апреле 2024 года.  На первом месте столица нашей Родины Москва с 15% одиночных бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем —   Сочи, а на (12% и 11% бронирований  соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в апреле:

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1. Москва, Московская область ― 3196 р. /3 ночи*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2393 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 2543 р. / 4 ночи
4. Краснодар, Краснодарский край ― 2270 р. / 2 ночи
5. Казань, Татарстан ― 2797 р. / 4 ночи
6. Калининград, Калининградская область ― 1943 р. /5 ночей
7. Кисловодск, Ставропольский край ― 2480 р. / 6 ночей
8. Пятигорск, Ставропольский край ― 2010 р. / 5 ночей
9. Севастополь, Крым ― 1645 р. /  4 ночи
10. Ялта, Крым ― 2231 р. /  5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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