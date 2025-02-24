Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в феврале

Февраль — далеко не самый востребованный месяц для путешествий. Поэтому далеко не все бронируют в это время места заранее, если, конечно, не планируют отправляться на популярный горный курорт. Но даже в последний месяц зимы, когда путешествие вовсе и не планировалось, может напасть «охота к перемене мест». Тем более, что в феврале средняя цена за сутки проживания на некоторые, даже очень популярные направления, снижается и разница составляет

500-1500

р. Стоит отметить, что в феврале спонтанные путешествия достаточно коротки, 1-2 дня. Видимо это транзитные остановки или поездки выходного дня. Куда же отправиться во внезапную поездку в феврале?