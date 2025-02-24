Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления февраля, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания. На первом месте оказалась Москва, за ней 17% всех февральских спонтанных бронирований, на втором Санкт-Петербург, на третьем — Сочи (10% и 6% спонтанных бронирований января соответственно).
Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в феврале:
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С тегами: Крым туристический