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Севастополь и Ялта - в топе популярных направлений для спонтанных поездок в феврале
фото: pxhere.com

Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 24.02.2025

Февраль — далеко не самый востребованный месяц для путешествий. Поэтому далеко не все бронируют в это время места заранее, если, конечно, не планируют отправляться на популярный горный курорт.  Но даже в последний месяц зимы, когда путешествие вовсе и не планировалось, может напасть «охота к перемене мест». Тем более, что в феврале средняя цена за сутки проживания на некоторые, даже очень популярные направления, снижается и разница составляет 500-1500 р.  Стоит отметить, что в феврале спонтанные путешествия достаточно коротки, 1-2 дня. Видимо это транзитные остановки или поездки выходного дня. Куда же отправиться во внезапную поездку в феврале?
  1. Москва, Московская область ― 3913 р. / 2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2406 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2682 р. / 2 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 2733 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 3537 р. / 2 ночи
  6. Екатеринбург, Свердловская область ― 3451 р. / 2 ночи
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3113 р. / 2 ночи
  8. Севастополь, Крым ― 2356 р. / 2 ночи
  9. Ялта, Крым ― 3112 р. / 2 ночи
  10. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8244 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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