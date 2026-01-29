Прямо сейчас:
Севастополь и Ялта — в топе популярных направлений для спонтанных поездок в январе

29.01.2026

29 января отмечают День первооткрывателя.  Бывает так, что даже хорошо знакомые места хочется увидеть как будто первый раз в жизни. Что уж говорить о тех направлениях, которые действительно открываются в первый раз?  Охота к перемене мест настигает иногда внезапно — и тогда остается лишь взять билет и заказать размещение. Куда же именно можно поехать вот так, спонтанно?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые направления, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания в январе 2026 года.  На первом месте оказалась  Москва, за ней 15% всех январских спонтанных бронирований, на втором Санкт-Петербург, на третьем — Сочи (8% и 5% спонтанных бронирований января соответственно).

Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в январе:

  1. Москва, Московская область ― 4575 р. / 2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3369 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3159 р. / 2 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 4340 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 4513 р. / 2 ночи
  6. Севастополь, Крым ― 3944 р. / 2 ночи
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5923 р. / 2 ночи
  8. Ялта, Крым ― 4924 р. / 2 ночи
  9. Волгоград, Волгоградская область ― 2968 р. / 2 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3659 р. / 2 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

