Севастополь: идёт ремонт внутриквартальную дорогу на проспекте Героев Сталинграда

В Севастополе специалисты ремонтируют внутриквартальную дорогу на участке от дома № 28Б по проспекту Героев Сталинграда до дома № 2 по улице Бориса Михайлова. Благоустройство территории проводится с учетом пожеланий жителей микрорайона.

На текущий момент подрядная организация завершает демонтаж изношенного асфальтового покрытия. Параллельно ведется установка новых бордюров, которые разделят проезжую часть и пешеходные зоны, обеспечив безопасность движения.

После завершения подготовительных этапов специалисты приступят к устройству основания дороги и укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Одна из ключевых особенностей проекта — организация дополнительной парковочной зоны. Решение принято по многочисленным обращениям жителей, которые испытывали трудности с парковкой автомобилей во дворе. Новая площадка позволит разгрузить внутриквартальное пространство и сделать его более комфортным, — рассказал заместитель директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Алексей Зубарев.

Ремонт закончится к осени этого года. Всего здесь строители уложат более 2 тысяч квадратных метров нового асфальта на проезжую часть и тротуары, а также установят около 900 погонных метров бордюров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя