Севастополь: ипотека до 6% для сотрудников ИТ‑компаний

Всего на территории Севастополя зарегистрировано более 800 компаний, ведущих деятельность в сфере информатизации и связи, из них 50 ИТ-компаний, получившие аккредитацию в Минцифре России, — отметила и.о директора департамента цифрового развития Татьяна Черноусова/

Минцифры России обновили список ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку. Региональные банки (АБ Россия, ПСБ, Сбербанк, ВТБ) приняли участие в льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Согласно данным из официальных источников, с начала действия льготной ИТ-ипотеки банки выдали 194 кредита на общую сумму 1,3 млрд. руб., в том числе в 2025 году выдано 17 льготных кредитов на общую сумму 133 млн. руб.

ставка до 6% — может быть снижена по региональной программе или банком;

минимальный первоначальный взнос от 20%;

кредит доступен в уполномоченных банках;

программа распространяется только на новое жилье;

программа действует до конца 2030 года, но льготная ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита.

Проверить, входит ли ваша компания в этот перечень, можно на портале «Госуслуг» — достаточно ввести ее ИНН или название.

Следующее обновление списка запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Те компании, которые не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 мая следующего года и (или) заявиться на налоговые льготы до конца 2025 года, при условии, что доля дохода от ИТ-деятельности по итогам года составит не менее 70%.

Если согласие уже было подано бессрочно, повторно подавать его не нужно. Это требование действует только для кредитов, оформленных после 1 августа 2024 года: благодаря этому согласию банк подтверждает, что заемщик действительно работает в аккредитованной ИТ-компании. Если вашей компании нет в списке, уточните у работодателя, были ли соблюдены условия: возможно, льготы не применялись, согласие было оформлено с ошибкой или подано с опозданием.

С каждым годом неуклонно возрастает роль специалистов ИТ-отрасли и ИТ-ипотека является важной мерой для их поддержки. Проверить правильность заполнения можно с помощью инструкции. Узнать больше об ИТ- ипотеке можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя