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Севастополь: как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:29 10.06.2025

Праздничные выходные продлятся в Севастополе с 12 по 16 июня. В эти даты медицинские учреждения города будут работать по особому графику.

  • Горячие линии и телеграм-приемные работают круглосуточно:
  • Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.
  • Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.
  • Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.
  • Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.
  • Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (телеграм-приемная).
  • Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7(8692)48-71-40, +7(978) 100 16 83. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных.
  • Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986 60 14 – круглосуточно.
  • Скорая помощь также работает круглосуточно. Телефоны: 103 и 112. Единый контакт-центр: если 122 (с мобильных и стационарных телефонов).
  • Стационары работают в круглосуточном режиме.
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Подробное расписание работы поликлиник читайте по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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