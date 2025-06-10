Севастополь: как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни

Праздничные выходные продлятся в Севастополе с 12 по 16 июня. В эти даты медицинские учреждения города будут работать по особому графику.
- Горячие линии и телеграм-приемные работают круглосуточно:
- Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.
- Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.
- Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.
- Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.
- Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (телеграм-приемная).
- Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7(8692)48-71-40, +7(978) 100 16 83. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных.
- Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986 60 14 – круглосуточно.
- Скорая помощь также работает круглосуточно. Телефоны: 103 и 112. Единый контакт-центр: если 122 (с мобильных и стационарных телефонов).
- Стационары работают в круглосуточном режиме.
Подробное расписание работы поликлиник читайте по ссылке.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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