Севастополь: как оформить пропуск для проезда к площади 1 Мая

С сегодняшнего дня на площадь 1 Мая пропускают только общественный транспорт, спецслужбы, владельцев маломерных судов, а также резидентов — жителей улиц 9 мая, 7 ноября, Башенной, Кирова, Герасима Рубцова, Калича, Куприна и набережной Назукина.

Получить пропуск резидента можно на КПП в ПАО «Мостотрест» по адресам: улица Калича, 18 и улица Новикова, 1. Для этого необходимо предоставить паспорт с пропиской, договор о найме помещения или другой документ, который подтверждает проживание человека в зоне действия ограничений.

Государственные органы — это Следственный комитет, налоговая служба, полиция, суд, спецслужбы — въезжают по удостоверениям. Иные государственные учреждения, такие как детский сад, Дворец культуры, дом детского творчества — оформляют пропуски в администрации Балаклавского муниципального округа. Владельцам маломерных судов пропуски оформляют в ГУП «Развитие Балаклавы», с которыми у них заключены договоры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главы Балаклавского ВМО Юлию Липовко.

Юлия Липовко подчеркнула, те, кто ранее получал пропуск для проезда под шлагбаум по улице Калича, 18, могут повторно не оформлять документы.

Напомним, в Балаклаве вступили в силу изменения в организации дорожного движения. На подъезде к площади 1 Мая дежурят регулировщики. Это представители подрядной организации «Союздонстрой». Свою помощь оказывают и представители департамента транспорта, ГКУ «Дирекция», а также Севастопольского Автодора.

Остальные автомобилисты могут оставить свой транспорт на перехватывающей парковке на улице Строительной. Оттуда доехать на набережную можно на автобусе № 27 и 32-Э. Последний маршрут запустили на время действия ограничений, чтобы усилить пассажирские перевозки, – напомнил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Для того, чтобы транспортный коллапс не создавался на подъезде к улице Калича — на участке улицы Новикова (от пересечения с улицей Солнечная до пересечения с улицей Крестовского) установлены знаки, ограничивающие остановку и стоянку всех транспортных средств.

В усиленном режиме в Балаклаве работают сотрудники инспекции департамента транспорта совместно с эвакуаторами Севастопольского Автодора. Новые изменения действуют в тестовом режиме.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя