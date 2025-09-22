Прямо сейчас:
Севастополь: каким будет парк на мысе Хрустальный
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:07 22.09.2025

Задача по проектированию благоустройства территории от Артиллерийской до Карантинной бухты разбита на несколько этапов, выполнить которые московская фирма «Метрополис» должна до конца 2025 года. Общая сумма контрактов, сообщает «Севастопольская газета», — 220 миллионов рублей.

Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства в конце 2023 года заключило контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на создание парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» с московской компанией ООО «Метрополис». Разработчики за 121,3 млн рублей к ноябрю 2024 года должны были работу закончить, но срок сдачи почему-то перенесли на год.

В сентябре 2025-го к этому контракту добавили еще несколько. ООО «Метрополис» доверили разработку документации по благоустройству территории в районе памятника окончанию Гражданской войны на Юге России — парк «Примирения», включая берегоукрепительные мероприятия, — за 25,7 млн рублей и благоустройство территории в районе Хореографической академии — за 23,1 млн рублей.

Кроме этого в плане-графике управления стоят контракты на проектирование второго этапа благоустройства у Памятника примирению, строительства гидротехнического сооружения и пляжа на берегу Карантинной бухты, а также приведения в порядок территории у театра оперы и балета. На это город готов в сумме потратить почти 50 млн рублей. Логично предположить, что и эти два контракта получит «Метрополис».

По сути в технических заданиях на проектирование всех этапов нет ничего неожиданного: пешеходные и велодорожки, малые архитектурные формы, скамейки, урны, информационные щиты, озеленение. И хотя благоустройство разбито на зоны и этапы, все эти проекты складываются в единую парково-прогулочную зону от Артиллерийской до Карантинной бухты.

Напомним, что концепцию мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» разработало московское архитектурное бюро «Остоженка». Согласно их видению, мемориальный комплекс будет трехэтажным зданием с двумя подземными этажами. На возвышении воздвигнут бельведер и атриум — прямоугольное строение высотой 21 метр, окруженное колоннадой, поддерживающей железобетонную кессонную конструкцию. Устройство кровли над кессоном не предусмотрено, это обеспечит изменчивую игру света и тени, но не даст защиты от осадков. Внутри холма расположат само помещение музея, технические помещения и стоянку на 230 автомобилей.

Строительство мемориального комплекса и парка запланировано на 2026-2027 годы.

источник: «Севастопольская газета»

