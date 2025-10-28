Севастополь — лидер по росту рождаемости в России

С 2025 года в Севастополе успешно реализуется региональный проект «Многодетная семья», входящий в состав национального проекта «Семья».

По итогам девяти месяцев 2025 года город Севастополь стал лидером по росту показателя «Суммарный коэффициент рождаемости». Об этом было объявлено 23 октября на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики.

Ключевая цель регионального проекта — обеспечение устойчивого роста рождаемости, поддержка молодых и многодетных семей, а также повышение уровня их благосостояния.

В рамках проекта многодетные семьи получают региональные меры социальной поддержки. На сегодняшний день 412 человек воспользовались государственной социальной помощью на основании социального контракта. В 2025 году особое внимание уделяется многодетным семьям, семьям с детьми, участникам СВО и членам их семей. С начала года мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости охвачено 2 294 семьи.

Также в городе с 2020 года работает детская молочная кухня. Только с начала 2025 года ею воспользовались 2665 заявителей. Получить эту меру поддержки могут дети в возрасте от шести месяцев до года, дети в возрасте до трех лет из многодетных и малоимущих семей, а также дети-инвалиды в возрасте до трех лет.

Памятную медаль «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» за 2025 год получили более 2700 малышей.

Национальные проекты России — это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Это долгосрочные инициативы, реализуемые по поручению Президента России Владимира Путина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя