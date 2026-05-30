Севастополь — лидер в России по качеству работы службы занятости. Снова

Кадровый центр «Работа России» Севастополя в третий раз занял первое место в федеральном рейтинге Минтруда России по качеству и доступности услуг службы занятости. По итогам I квартала 2026 года регион показал лучший результат среди субъектов страны по сводному индексу клиентоцентричности.

Оценка формировалась по 20 показателям, которые отражают, насколько удобно и эффективно жители и работодатели получают услуги службы занятости. Среди критериев — доступность сервисов, адресная помощь, минимизация усилий для клиентов, комфорт и качество взаимодействия со специалистами.

По данным Минтруда России, Севастополь набрал максимальные 93,17 балла из 100 возможных. Работодатели оценили работу службы занятости в 94,63 балла, жители города — в 91,7 балла.

Для нас важно не просто оказывать услуги, а действительно помогать людям находить работу, а работодателям — сотрудников. По итогам первого квартала при поддержке кадрового центра трудоустроен почти каждый второй обратившийся соискатель. По сравнению с 2025 годом среднее время поиска работы сократилось на 27 дней и сейчас составляет 63 дня. При этом работодатели подали более 8 тысяч вакансий, а срок их закрытия сократился почти в два раза — до 32 дней, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Севастополя Ирина Стратий.

Сегодня служба занятости Севастополя развивает не только классические услуги по поиску работы, но и новые форматы поддержки для разных категорий граждан. Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей, молодежи, людям старшего возраста, начинающим предпринимателям и безработным севастопольцам.

На базе кадрового центра работают профильные клубы и проекты: Клуб для участников СВО и членов их семей «ZA СВОих», Клуб работодателей «Горизонты возможностей», Женский клуб «Лига успеха», Форум вакансий для участников СВО «Время возможностей для СВОих», проекты «День профессий» и «Медицина — мое призвание». С этого года в Севастополе также реализуется федеральный проект по профориентации и маршрутизации молодежи.

Специалисты отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества ежедневно анализируют обратную связь от посетителей, чтобы понимать, какие сервисы действительно востребованы и что можно улучшить. Такой подход помогает делать услуги службы занятости более удобными, понятными и адресными для жителей города и работодателей, — подчеркнула начальник отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества Вера Маркова.

Напомним, мониторинг качества клиентского опыта Минтруд России проводит ежеквартально с 2023 года в рамках нацпроекта «Кадры». Его цель — не только оценка эффективности службы занятости, но и развитие современного и удобного сервиса для граждан и работодателей.

Получить консультацию по поиску работы, обучению или подбору персонала можно в Кадровом центре «Работа России» Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40, или по телефону +7(8692)66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя