Севастополь – лучший, а в Крыму пока сделано слишком мало тестов на коронавирус

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день,— сказала Голикова в Совете федерации.

Вице-премьер отметила, что в целом в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев заболевания, хотя цифры пока остаются большими.

Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах России, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на две недели, — добавила Голикова.

Но Москвы в «списке счастливчиков» нет. Но нет в нем и Крыма.

Все дело в том, что за основу берется ключевой показатель – коэффициент распространения инфекции. Он некорректен, если проведено слишком мало исследований. Например, в одном регионе сделан миллион тестов на коронавирус, выявлена тысяча заболевших. Вроде, много. В другом – сделано 10 тысяч тестов, выявлено 300 больных. Вроде, мало. Но именно в первом регионе (где больший охват тестирования) дела обстоят благополучнее. В Крыму, как вы поняли, число тестов пока небольшое.

Крым пока не входит из-за того, что у нас недостаточный объем тестирований. Поэтому сейчас мы максимально наращиваем объемы тестирований, чтобы мы могли войти в первый этап снятия ограничений, – рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, крымский показатель — 43 человек на 100 тысяч населения, тогда как необходимо достичь показателя 70 человек на 100 тысяч.

Севастополь.

Севастополь – как раз в списке регионов, где всё почти хорошо. Город-регион демонстрирует самый низкий показатель по приросту заболевших среди всех регионов страны.

Каждый регион развивал ситуацию с тестированием, чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация. Я не случайно привела в пример город федерального значения Севастополь, потому что на сегодняшний день он демонстрирует самый низкий темп прироста в России, — заявила Вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, чем больше тестирований, тем лучше в регионе ситуация с опасной инфекцией и тем ниже показатель прироста новых пациентов. Голикова также напомнила, что показатель тестирований, влияющий на коэффициент распространения инфекции, является одним из ключевых факторов для принятия решения об ослаблении ограничительных мер.