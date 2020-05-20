Севастополь – лучший, а в Крыму пока сделано слишком мало тестов на коронавирус

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день,— сказала Голикова в Совете федерации.
Вице-премьер отметила, что в целом в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев заболевания, хотя цифры пока остаются большими.
Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах России, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на две недели, — добавила Голикова.
Но Москвы в «списке счастливчиков» нет. Но нет в нем и Крыма.
Все дело в том, что за основу берется ключевой показатель – коэффициент распространения инфекции. Он некорректен, если проведено слишком мало исследований. Например, в одном регионе сделан миллион тестов на коронавирус, выявлена тысяча заболевших. Вроде, много. В другом – сделано 10 тысяч тестов, выявлено 300 больных. Вроде, мало. Но именно в первом регионе (где больший охват тестирования) дела обстоят благополучнее. В Крыму, как вы поняли, число тестов пока небольшое.
Крым пока не входит из-за того, что у нас недостаточный объем тестирований. Поэтому сейчас мы максимально наращиваем объемы тестирований, чтобы мы могли войти в первый этап снятия ограничений, – рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
По ее словам, крымский показатель — 43 человек на 100 тысяч населения, тогда как необходимо достичь показателя 70 человек на 100 тысяч.
Севастополь.
Севастополь – как раз в списке регионов, где всё почти хорошо. Город-регион демонстрирует самый низкий показатель по приросту заболевших среди всех регионов страны.
Каждый регион развивал ситуацию с тестированием, чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация. Я не случайно привела в пример город федерального значения Севастополь, потому что на сегодняшний день он демонстрирует самый низкий темп прироста в России, — заявила Вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, чем больше тестирований, тем лучше в регионе ситуация с опасной инфекцией и тем ниже показатель прироста новых пациентов. Голикова также напомнила, что показатель тестирований, влияющий на коэффициент распространения инфекции, является одним из ключевых факторов для принятия решения об ослаблении ограничительных мер.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..