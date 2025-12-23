Севастополь: маршрут № 31 «Красная Горка — площадь Восставших» продлят до ТЦ «Муссон»

Прямо сейчас:
23.12.2025

Решение о продлении маршрута № 31 «Красная Горка — площадь Восставших» до ТЦ «Муссон» принято по просьбам жителей Красной Горки. Автобусы начнут следовать по новой схеме уже с 26 декабря.

Согласно новой схеме маршрут № 31 от остановки «площадь Восставших» будет следовать по улицам Пожарова и Вакуленчука с заездом на парковку ТЦ «Муссон» как в прямом, так и в обратном направлении.

Специально для этого маршрута на парковке перед ТЦ «Муссон» обустроены два новых остановочных пункта.

Департамент транспорта призывает автомобилистов соблюдать правила стоянки и остановки транспортных средств, быть внимательными при маневрировании и не создавать помех движению автобусов и пешеходов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

