Севастополь: маршрут № 31 «Красная Горка — площадь Восставших» продлят до ТЦ «Муссон»

Решение о продлении маршрута № 31 «Красная Горка — площадь Восставших» до ТЦ «Муссон» принято по просьбам жителей Красной Горки. Автобусы начнут следовать по новой схеме уже с 26 декабря.

Согласно новой схеме маршрут № 31 от остановки «площадь Восставших» будет следовать по улицам Пожарова и Вакуленчука с заездом на парковку ТЦ «Муссон» как в прямом, так и в обратном направлении.

Специально для этого маршрута на парковке перед ТЦ «Муссон» обустроены два новых остановочных пункта.

Департамент транспорта призывает автомобилистов соблюдать правила стоянки и остановки транспортных средств, быть внимательными при маневрировании и не создавать помех движению автобусов и пешеходов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя