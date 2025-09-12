Севастополь: маршруту № 66 добавили два рейса

Автобусы № 66 ходят по маршруту «Малахов курган – Диорама (с заездом в СТ «Морзаводец»)», обеспечивая транспортную доступность одного из отдаленных районов города.
По обращениям жителей микрорайона департаментом транспорта во взаимодействии с предприятием-перевозчиком принято решение о временном введении дополнительных рейсов в вечернее время.
В связи с этим организованы два дополнительных рейса:
- в 19:30 от остановочного пункта «Малахов курган»;
- в 20:00 от остановочного пункта «Сапун-гора» с заездом на ул. Майора Бордова.
Изучение пассажиропотока на этих рейсах будет проходить месяц – до 10 октября. В случае устойчивого пассажиропотока, они будут включены в расписание на постоянной основе.
Напомним, расписание всех маршрутов общественного транспорта опубликовано на сайте: https://sevdortrans.ru/bus/
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
