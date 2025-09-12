Севастополь: маршруту № 66 добавили два рейса

Автобусы № 66 ходят по маршруту «Малахов курган – Диорама (с заездом в СТ «Морзаводец»)», обеспечивая транспортную доступность одного из отдаленных районов города.

По обращениям жителей микрорайона департаментом транспорта во взаимодействии с предприятием-перевозчиком принято решение о временном введении дополнительных рейсов в вечернее время.

В связи с этим организованы два дополнительных рейса: