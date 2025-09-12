Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | Севастополь: маршруту № 66 добавили два рейса
Новости Республики
Севастополь: маршруту № 66 добавили два рейса
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: маршруту № 66 добавили два рейса

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 14:01 12.09.2025

Автобусы № 66 ходят по маршруту «Малахов курган – Диорама (с заездом в СТ «Морзаводец»)», обеспечивая транспортную доступность одного из отдаленных районов города.

По обращениям жителей микрорайона департаментом транспорта во взаимодействии с предприятием-перевозчиком принято решение о временном введении дополнительных рейсов в вечернее время.

В связи с этим организованы два дополнительных рейса:

  • в 19:30 от остановочного пункта «Малахов курган»;
  • в 20:00 от остановочного пункта «Сапун-гора» с заездом на ул. Майора Бордова.

Изучение пассажиропотока на этих рейсах будет проходить месяц – до 10 октября. В случае устойчивого пассажиропотока, они будут включены в расписание на постоянной основе.

Напомним, расписание всех маршрутов общественного транспорта опубликовано на сайте: https://sevdortrans.ru/bus/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x