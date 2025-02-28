Севастополь: мероприятия на Масленицу в этом году

Масленица — это один из старейших праздников в русской культуре. Народные гуляния, праздники, фольклорные часы и мастер-классы в дни празднования Масленицы помогают сохранить и передать культурные традиции следующим поколениям, укрепляя связь между прошлым и настоящим. Участие в мероприятиях, связанных с национальными праздниками, формирует у подрастающего поколения чувство гордости за свою культуру и историю, помогает популяризировать русское искусство, музыку и народные ремесла, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя исполняющего обязанности начальника отдела развития и координации деятельности культурно-досуговых учреждений и развития народного творчества Екатерину Смыкову.

Основные масленичные мероприятия в Севастополе пройдут на 1 и 2 марта.

1 марта в 12:00 в клубе села Ново-Бобровка стартует интерактивная программа, посвященная Широкой Масленице.

1 марта в 13:00 гостей ждут в Севастопольском центре культуры и искусств. В зрительном зале состоится концерт с участием творческих коллективов.

1 марта в 13:00 в клубе 3-ого отделения совхоза «Золотая балка» отметят проводы зимы праздничным мероприятием.

1 марта в 15:00 в клубе села Родное начнется театрализованное представление «Собирайся, люд честной! Попрощаемся с зимой!».

1 марта в 15:00 в клубе села Хмельницкое можно будет развлечься на праздничном мероприятии.

2 марта в 12:00 в клубе поселка Солнечный начнется праздничная программа «Масленица хороша – широка ее душа».

2 марта в 12:00 в клубе села Первомайское можно будет принять участие в праздничной программе «Масленица хороша – широка ее душа».

2 марта в 12:00 в Терновском Доме культуры ждут гостей на игровой программе, мастер-классах и театрализованном представлении.

2 марта с 10:00 на площадке Свято-Владимирского собора — усыпальницы адмиралов состоится благотворительная ярмарка. Также будет организован сбор помощи для людей, живущих на линии фронта. Неравнодушные могут принести изделия ручной работы, письма и рисунки, которые обязательно передадут нашим воинам. Кроме того, выпечку (пироги, пирожки, торты, канапе, бутерброды, вафли, др.) и блины для ярмарки можно оставить 1 марта в церковной лавке или принести 2 марта с 8:00. Вырученные средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов и людей, живущих в зоне проведения СВО.

Кроме того, «Новый Херсонес» подготовил особое масленичное меню — блины из трёх видов муки с разными видами начинок. Ими можно насладиться до 2 марта в Византийском квартале и ресторанах музейно-храмового комплекса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя