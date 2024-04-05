Севастополь: Морскому гидрофизический институту РАН исполняется 95 лет

10 апреля 2024 года Федеральному исследовательскому центру «Морской гидрофизический институт РАН» исполнится 95 лет!

Его славная история берет начало далекой весной 1929 года, когда академик Василий Владимирович Шулейкин на берегу Черного моря в поселке Кацивели основал первую в СССР Гидрофизическую станцию. Так был заложен исторический фундамент для создания в будущем научно-исследовательского института, занимающегося изучением физики моря. В 1948 году на базе Черноморской гидрофизической станции был создан Морской гидрофизический институт АН СССР (МГИ) в Москве. В 1961 г. МГИ был переведен в систему Академии наук УССР, а в 1963 – перебазирован в Севастополь.

После возвращения Крыма в состав России Институт был реорганизован в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Морской гидрофизический институт РАН», а в 2019 г. Институт получил статус Федерального исследовательского центра. За счет государственных программ и грантов Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований МГИ за последние 10 лет получил возможность развития, расширения и углубления своих исследований во благо интересов России как морской державы.

Сегодня Морской гидрофизический институт РАН является одним из ведущих океанологических центров Российской Федерации – Федеральным исследовательским центром первой категории. Миссия Института – выполнение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области океанологии с использованием научно-исследовательских судов, спутников и беспилотных летательных аппаратов, надводных и подводных технических средств. Институт является основателем новых научных направлений исследования Мирового океана – спутниковой гидрофизики и оперативной океанографии.

Научные достижения МГИ в области физической и химической океанографии, геофизической гидродинамики, теории волновых процессов, спутниковой океанологии, морских информационных систем и технологий получили мировую известность. Сотрудникам Института принадлежит открытие противотечения имени М.В. Ломоносова в Атлантическом океане.

Целый ряд сотрудников Института являются лауреатами различных государственных премий и наград в области науки и техники. Из последних: в 2021г. Кубряков А.А. удостоен Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, а сотрудники Горячкин Ю.Н. и Долотов В.В. получили Государственную премию Республики Крым в номинации «Наука и научно-техническая деятельность».

В Институте работают высококвалифицированные научные сотрудники, в числе которых два члена-корреспондента РАН, 26 докторов наук, 6 профессоров и 73 кандидата наук, созданы и функционируют два Диссертационных совета по физико-математическим и географическим наукам по специальности «океанология».

Большое внимание в Институте уделяется работе с молодыми учеными и специалистами. Научный коллектив института более чем на 35% состоит из молодых ученых в возрасте до 39 лет. В МГИ созданы четыре молодежных лаборатории, возглавляемые и укомплектованные молодыми специалистами: Лаборатория инновационных методов и средств океанологических исследований, Лаборатория численного моделирования физических и биогеохимических процессов в морских средах, Лаборатория мониторинга и исследования потоков парниковых газов и кислорода в морской среде и Лаборатория морских полярных исследований. Эти лаборатории занимаются решением актуальных научных задач в области океанологии. Два молодых руководителя лабораторий (Кубряков А.А. и Козлов И.Е.) и сотрудник третьей (Кременчуцкий Д.А.) удостоены Золотой медали Президиума Российской академии наук для молодых ученых.

С целью привлечения и закрепления талантливой молодежи, обеспечения научного и административного роста молодых специалистов, повышения их активности и эффективности, в МГИ создан и успешно функционирует Совет молодых ученых. В составе Совета – многократные лауреаты всероссийских и международных научных конференций, и конкурсов, победители конкурсов научных грантов РНФ и РФФИ, обладатели золотых медалей РАН, организаторы и победители всероссийских научно-популярных проектов «Science Slam» и «НАУКА 0+». Совет молодых ученых МГИ в 2016 году стал инициатором проведения Всероссийской конференции молодых учёных «Комплексные исследования Мирового океана – «КИМО». Конференция была настолько успешной и привлекла такое количество молодых ученых со всей страны, что стала всероссийским проектом. За 8 лет она объединила большое количество молодых океанологов из 18 субъектов Российской Федерации. Сегодня это очень популярный среди молодежного научного сообщества проект, который с успехом проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах Российской Федерации.

МГИ занимается также и образовательной деятельностью. Аспирантура МГИ готовит научно-педагогические кадры высшей квалификации по специальности Океанология. За прошедшие 10 лет аспирантура выпустила 27 человек, успешно защитили кандидатские диссертации 14 человек. Институт заботится о преемственности и последовательности образовательного процесса, что требует его участия и в программах магистратуры. Подготовка магистров по профилю морских наук осуществляется благодаря деятельности базовой кафедры МГИ «Морские науки и технологии» в Севастопольском государственном университете. Кафедра работает уже 4 года, выпускники кафедры затем продолжают учебу в аспирантуре МГИ, им предоставляются рабочие места.

Ученые МГИ активно участвуют в разработке теории, технологических модулей и измерительных технических средств для формирования глобальной универсальной системы наблюдений за состоянием Черного моря, Арктического и Антарктического бассейнов. Созданы новые морские приборы, информационно-измерительные комплексы, сформированы базы и банки данных океанографических параметров Черного моря и Мирового океана, технологические компоненты спутникового контроля океанографических и геофизических объектов.

МГИ занимает лидирующие позиции в новой ветви океанологической науки – оперативной океанографии. В Черноморском центре морских прогнозов МГИ разработана и апробирована новая эффективная методика морских прогнозов с использованием данных спутниковых измерений в математических моделях циркуляции. Созданные модели и алгоритмы могут составить основу национальной системы морских прогнозов в морях России, Арктическом бассейне и других, стратегически важных, районах Мирового океана.

В институте ежегодно проводятся научно-образовательные мероприятия для молодых ученых и специалистов:

Зимняя школа Плавучего университета (в рамках Всероссийской научно-образовательной программы с 2022 года);

Всероссийская школа молодых океанологов (с 2017 года).

Ежегодная Всероссийская научная конференция «Моря России» собирает ученых-океанологов из всех океанологических центров РФ начиная с 2016 года.

В МГИ проводится работа с учащимися общеобразовательных школ и Малой академии наук г. Севастополя. В рамках Десятилетия науки и технологий в РФ при сотрудничестве с Русским географическим обществом ежегодно проводится Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» в Севастополе, включающий в себя Региональный интеллектуальный марафон по океанологии для школьников «Море знаний», интерактивную выставку «Мир науки», квест «Город у моря», творческий конкурс «Давайте беречь наше море».

Базовой задачей МГИ, как участника национального проекта «Наука и университеты», является достижение прорывных результатов фундаментальных и прикладных исследований на основе системного подхода в океанологии и морской геофизике с целью повышения эффективности использования, сохранения и защиты морской, океанической и пресноводной сред в условиях меняющегося климата, содействия научно-техническому прогрессу, социально-экономическому и духовному развитию общества, что будет способствовать долгосрочному присутствию РФ в системе принятия глобальных решений.

В этот юбилейный для института год за большой вклад в развитие науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук директор Морского гидрофизического института РАН доктор географических наук Сергей Карпович Коновалов был награжден медалью ордена II степени «За заслуги перед Отечеством».

Достигнув 95-летнего рубежа, Морской гидрофизический институт продолжает традиции, заложенные его великими основателями, идет в ногу со временем, стремится к новым достижениям, направленным на благо всего человечества.

источник: пресс-служба Морского гидрофизического института