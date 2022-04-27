Севастополь может стать территориальным брендом промышленного туризма

В центре «Мой Бизнес» состоялась встреча с представителями предприятий — участников Акселератора по промышленному туризму 2021 года. Это девять организаций, среди которых винодельческие предприятия, устричные фермы и фермерское хозяйство. По итогам акселератора Севастополь стал победителем в номинации «ПРОМбренд» — за лучшую стратегию, направленную на продвижение региональных брендов. Также винодельческое хозяйство «Золотая Балка» заняло первое место в номинации «Лучшая экскурсия-знакомство с российским брендом».

Участие Севастополя в акселераторе от Агентства стратегических инициатив — один из способов продвижения туристических продуктов региона. Для нас было важно вынести именно практический опыт из программы, и, как сегодня отметили наши участники, нам это удалось. Выигранная номинация подтверждает правильность выбранных стратегий. Севастополь может стать территориальным брендом качественного развития промышленного туризма, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко.

Сегодня предприятия презентовали свои туристические продукты, рассказали об опыте и результатах участия в проекте.

Мы и ранее занимались развитием экскурсионного направления на нашем предприятии. Обучение от Агентства стратегических инициатив помогло нам правильно упаковать и создать новые продукты не только для гостей, но и для жителей Севастополя, — говорит директор по развитию винного туризма агрофирмы «Золотая Балка» Галина Буневская.

Участники совещания также сформулировали задачи, которые необходимо решать представителям бизнеса вместе с органами власти. Так, в рамках межведомственного взаимодействия планируется проработать способы начисления средств за виды туристских услуг на винодельнях, а также разместить новую информацию о турпродуктах местных винных предприятий на портале «Мой Севастополь», что особенно актуально в преддверии майских праздников.