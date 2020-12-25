Севастополь на борьбу с COVID-19 направил 1,5 млрд рублей

О том, что в Севастополе на мероприятия по борьбе с коронавирусом в этом году было направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщил Губернатор города Михаил Развожаев. В рамках борьбы с распространением коронавируса в этом году Севастополю были оказаны и существенные меры поддержки бизнесу.

Федеральные меры поддержки составили 9,5 млрд рублей, региональные – 3,1 млрд рублей – это пятая часть доходов нашего бюджета, которые мы направили на поддержку предпринимателей, — цитирует пресс-служба Губернатора.

Во время пандемии, по поручению Губернатора севастопольцам оказывались и дополнительная социальная поддержка. Так, например, все проживающие в Севастополе семьи с несовершеннолетними детьми получили выплаты в размере 3 тыс. рублей на одного ребенка, принято несколько экономических пакетов по поддержке бизнеса. Что же касается оснащения системы здравоохранения в этом году в рекордно короткие сроки построено два модульных корпуса инфекционной больницы. Первый сдали летом, второй построили в декабре.

В инфекционной больнице построен еще один модуль на 32 мельцеровских бокса. Оборудование поставлено, сейчас монтируется. Рассчитываем, что с понедельника модуль начнет принимать пациентов с COVID-19, — сказал Михаил Развожаев.

Кроме того, по словам чиновника, на территории инфекционной больницы готовится к запуску ПЦР-лаборатория экспертного класса.

Оборудование смонтировано, идет документальное оформление. На следующей неделе лаборатория будет введена в строй. Таким образом, инфекционная больница будет передовым ковидным госпиталем, — подчеркивает Губернатор.

Еще один модуль разворачивается на площадке городской больницы №9, которая также специализируется на лечении пациентов с COVID-19.

Закончим его к концу января. Дооснастим оборудованием: КТ, МРТ, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородным оборудованием, — отмечает Михаил Развожаев.

В городской больнице №1, которая в связи с ростом заболеваемости COVID-19 также была перепрофилирована на лечение коронавируса, заканчивается монтаж системы газоснабжения на 77 кислородных точек. Там будет установлен газоконцентратор, который позволяет вырабатывать кислород на месте. В настоящее время система здравоохранения города справляется с заболеваемостью COVID-19.